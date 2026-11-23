Las candidatas de Frente Amplio, Esther Gil de Reboleño y Violeta Márquez, con representantes del Grupo Transfronterizo de trabajadores españoes en Gibraltar. - FRENTE AMPLIO

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

Las candidatas de Frente Amplio Esther Gil de Reboleño y Violeta Márquez han mantenido este lunes un encuentro con representantes del Grupo Transfronterizo de trabajadores españoles en Gibraltar para abordar la situación de las personas trabajadoras del Campo de Gibraltar y los retos laborales derivados del nuevo marco de relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar.

En este sentido, han señalado que el acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar, firmado el pasado mes de julio, abre una nueva etapa que, para Frente Amplio Andaluz, debe tener como "prioridad garantizar los derechos laborales, las prestaciones y las pensiones de las miles de personas que trabajan a ambos lados de la Verja".

Así, han recordado que desde entonces hay cuestiones pendientes como el desempleo, las garantías sobre las pensiones, la doble imposición, el reconocimiento de los periodos trabajados en Gibraltar y la protección ante bajas por enfermedad o accidente, así como la erradicación de prácticas laborales abusivas.

Ante esto, la cabeza de lista al Congreso por la provincia de Cádiz, Esther Gil de Reboleño, ha propuesto una serie de medidas para atajar esta situación, como que todos los convenios colectivos incorporen una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC, de manera que, si un convenio no la contempla, la revisión se aplique por ley.

En concreto, según ha explicado, esto pasa por modificar el estatuto de los trabajadores para hacer que en todos los convenios estén regulados por la subida del salario de los trabajadores o, en el caso de no tener esta clausura, garantizar que se aumenten mínimo conforme al IPC. "Es fundamental que si el costo de la vida sube, los salarios tienen que subir", ha sostenido.

En la misma línea, ha planteado también que "tiene que pagar quien más gana" recordando su propuesta del gravamen a las empresas con grandes beneficios. "Las empresas que ganan más de 50 millones de euros deben de subir los salarios a sus trabajadores. Si no es así, se le impondrá una tasa impositiva del 30%", ha manifestado la candidata.

A estas medidas se suman el blindaje del salario mínimo, una reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 32 horas semanales sin reducción salarial, junto con un registro horario digital que permita garantizar el pago de todas las horas extraordinarias que se realicen, ha indicado.

"Con esta batería de medidas son con las que venimos a reunirnos con el Grupo Transfronterizo y por supuesto a escuchar sus demandas y cómo va toda la situación después de que la Verja cayera el pasado verano y cuáles son, si ha habido avances y cómo está la situación de los trabajadores", ha dicho Gil de Reboleño.

Por su parte, el Grupo Transfronterizo también han trasladado su voluntad de mantener esta reunión para conocer las "posiciones respecto al tratado" por parte de la coalición andaluza, "y, sobre todo, la implementación, que es vital para los gibraltareños y los campogibraltareños", ha sostenido Lorenzo Perez-Periañez, presidente de la agrupación.