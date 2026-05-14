Frustrado el abastecimiento de 11.000 litros de combustible al narcotráfico por el río Guadalete en Cádiz

Petacas de gasolina incautadas en el río Guadalete en El Puerto de Santa María (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha frustrado el abastecimiento de 11.000 litros de combustible que iban destinados a embarcaciones dedicadas al narcotráfico en una acción llevada a cabo en el río Guadalete.

En el dispositivo, que se ha llevado a cabo por el Servicio Marítimo Provincial de Cádiz, se han incautado además de ocho embarcaciones neumáticas de fibra, que iban cargadas de 550 garrafas de gasolina listas para abastecer a las embarcaciones de alta velocidad en lo que se conoce como 'petaqueo'.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de mayo en el río Guadalete, a su paso por la localidad de El Puerto de Santa María.

Durante la madrugada, los agentes del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz, en su acción de prevención contra el narcotráfico y su apoyo logístico, estaban realizando vigilancias permanentes por la zona de la Bahía de Cádiz.

Esto permitió evitar que se llevaran a cabo repostajes a narcolanchas con embarcaciones que actúan como "narcogasolineras" flotantes.

Mientras el dispositivo de prevención y seguimiento seguía en marcha, los agentes localizaron durante la mañana, en el río Guadalete, ocho embarcaciones neumáticas de fibra, dedicadas al petaqueo, que transportaban 550 garrafas con un total de 11.000 litros en su interior.