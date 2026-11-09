Una fuerte tromba de agua deja más de 100 litros en San Fernando (Cádiz) por el paso de la borrasca Bruna

Una de las calles de San Fernando donde se ha acumulado agua por la fuerte lluvia, ya sin apenas incidencias. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El paso de la borrasca Bruna por la provincia de Cádiz ha dejado en la mañana de este lunes 9 de noviembre hasta más de 100 litros por metro cuadrado en la localidad de San Fernando, lo que ha provocado que varias calles se hayan visto anegadas de agua al no poder absorber el alcantarillado ese volumen de lluvia caída.

Según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado, sobre las 09,40 horas ha caído una fuerte tromba de agua en la ciudad isleña, con una elevada cantidad de agua de lluvia en "muy poco espacio de tiempo", un volumen "complejo de absorber por el alcantarillado".

No obstante, se ha explicado que ya está remitiendo la situación por "estancamientos" de agua derivados de esta repentina lluvia y que los servicios de emergencias municipales están trabajando para paliar las incidencias registradas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado en la provincia de Cádiz para este lunes avisos amarillos por lluvias y tormentas que afectan a la campiña y el litoral y al Estrecho y Grazalema, con una precipitación acumulada de quince litros en una hora hasta las 16,00 horas.