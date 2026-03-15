La Fundación Municipal de Cultura de Cádiz abre este lunes el plazo para solicitar subvenciones

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa. (Archivo) - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz abrirá este lunes, 16 de marzo, el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 2026, que permanecerá abierta hasta el 7 de abril. La cuantía global de las subvenciones experimentará un incremento de un 30 por ciento con respecto al pasado año, pasando de 90.000 a 130.000 euros.

Según ha informado el consistorio en una nota, no se admitirá más de un proyecto por solicitante, que será subvencionado con un 80 por ciento del coste total, con una cantidad máxima de 10.000 euros por proyecto. Las ayudas son compatibles con otras subvenciones procedentes de otras administraciones o entes públicos y privados nacionales, europeos o de organismos internacionales.

Sobre las bases de la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, cabe señalar que se admitirán actividades y proyectos en el campo de las artes plásticas; teatrales, musicales, artísticas y recreativas de carácter circunstancial; la participación ciudadana en actividades y programas que fomenten manifestaciones de la cultura gaditana; la promoción, difusión y mantenimiento de tradiciones de la ciudad.

También, la organización de actividades y programas que enriquezcan el ámbito cultural y de ocio de la ciudad; la iniciativa, creación, formación y difusión artística gaditana y aquellas actividades y programas que complementen y enriquezcan la programación oficial de la Fundación Municipal de Cultura y de la Delegación Municipal de Cultura.

Entre los criterios de valoración figuran la calidad de los proyectos, el alcance sociocultural de los mismos, la aportación de recursos propios de la entidad para el desarrollo de los proyectos solicitados, la innovación del proyecto o la experiencia de las entidades solicitantes en actividades similares, entre otros.