García (Adelante) asegura que los datos del Centra "no son buenos porque gobernaría la derecha", pese a su subida

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, en declaraciones ante los medios. - ADELANTE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia del Gobierno andaluz, José Ignacio García, ha asegurado que los datos publicados este martes por el Centro de Estudios Andaluces (Centra) "no son buenos porque seguiría gobernando la derecha".

"Aunque en nuestro caso es una encuesta que nos da subida, nosotros, hasta que no consigamos echar a la derecha, no estaremos tranquilos", ha afirmado García en una atención antes los medios en Algeciras (Cádiz).

Según los datos publicados por el Centra, Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,3% de los sufragios --1,7 puntos más que hace cuatro años--, lo que le aportaría entre dos y tres escaños.

Asimismo, el candidato de la formación es el líder mejor valorado por los encuestados, que lo califican con un 5,56, aunque es el candidato menos conocido, un 15,4%.

Sobre el resto de formaciones, el barómetro sitúa al PP con la posibilidad de revalidar su mayoría absoluta de hasta 57 diputados las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 42,8% de los votos y una ventaja de 21,8 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 21% de los sufragios y caería hasta los 26-27 escaños.

Por otro lado, Vox crecería en estimación de voto respecto a la cita de junio de 2022 y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 15% de los sufragios y entre 17 y 20 escaños.

Por Andalucía --la coalición de IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras formaciones de izquierdas-- sería cuarta fuerza con el 7,8% de apoyo, una décima de puntos más que en junio de 2022. Este dato se traduciría entre cinco y seis diputados.

