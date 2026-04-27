Gavira denuncia que más de 500 médicos tienen que "abandonar" Andalucía cada año mientras se "importan" pacientes

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, este lunes en Cádiz - EUROPA PRESS

CÁDIZ 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha denunciado este lunes que más de 500 médicos tienen que "abandonar" Andalucía cada año porque el Gobierno del PP-A no les garantiza unas condiciones laborales "favorables", mientras que se incrementa el número de pacientes por medidas como la regulación de "inmigrantes ilegales" llevada a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Estamos exportando profesionales sanitarios y, sin embargo, importamos pacientes", ha dicho.

En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, Gavira ha señalado que la palabra que define la huelga de médicos que se inicia esta semana es "incapacidad de los populares y de los socialistas para resolver el problema de la atención sanitaria que recibimos todos los andaluces y españoles".

Esa "incapacidad", según ha señalado, se ve reflejada en el hecho de que cada año hay "más de 500 médicos que abandonan Andalucía porque las condiciones que les pone encima de la mesa el Gobierno del PP-A "no son favorables". Para Gavira, "estamos exportando profesionales sanitarios y, sin embargo, estamos importando pacientes a través de las regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales" que ha propuesto el Gobierno de Pedro Sánchez, acompañadas de "mensajes de efecto llamada de políticos irresponsables" como es el caso del presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuando habla de su "pedazo de corazón".

"Esto va a suponer un mayor colapso de los servicios sanitarios en Andalucía", ha advertido Gavira, quien ha señalado que con Vox en la Junta, al igual que en Extremadura y en Aragón, "va a haber un incremento de la inversión sanitaria y una equiparación de los profesionales sanitarios de Andalucía con el resto de España". "No puede ser que un MIR en Andalucía esté muy por debajo del nivel de salario del resto de España", ha sentenciado.

Además, Gavira ha recordado que "hay que apostar por los servicios públicos y por los profesionales de la atención sanitaria" y ha destacado que Vox "es un proyecto político que se preocupa por que las condiciones sean las mejores posibles".

Del mismo modo, Manuel Gavira ha afirmado que en Andalucía "hace falta un gobierno valiente, que se moje y que resuelva los problemas, no un gobierno que no se quiera meter en líos". Sin embargo, el candidato a la Junta ha criticado que Juanma Moreno "viene a decir ocho años después que hay que modificar el sistema organizativo del Servicio Andaluz de Salud" cuando lo tendría que haber hecho en su primer año.

El candidato de Vox ha señalado "las consecuencias que todos conocemos", como las "listas de espera interminables o que Andalucía es la parte de España donde los ciudadanos se operan más tarde".

Con respecto a Cádiz, Gavira ha lamentado "la situación de la atención sanitaria" y ha advertido que con la campaña electoral "resucitan el proyecto del nuevo hospital aunque cuando termine la campaña ya veremos en lo que queda". Además, el candidato de Vox ha denunciado "el problema que hay en Jerez para que un jerezano o cualquier habitante de la comarca se haga un TAC", así como "la mala gestión en el Hospital de Puerto Real o lo que sucede en Algeciras también con el hospital".

Gavira ha afirmado que "ni con los socialistas era la atención sanitaria la principal preocupación de los andaluces", pero "llega un gobierno del PP y es el primer problema que tenemos los andaluces y ese mérito lo tiene el señor Moreno Bonilla".

