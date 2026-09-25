El Gobierno da traslado al Ayuntamiento de Cádiz de la cesión del castillo de San Sebastián

El alcalde de Cádiz, Bruno García, con la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, en el castillo de San Sebastián. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda, a través de la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha dado traslado este viernes al alcalde de Cádiz, Bruno García, del acuerdo de cesión del castillo de San Sebastián, por el que se transfiere de forma gratuita este inmueble al Ayuntamiento gaditano para uso de los ciudadanos y la apertura de un laboratorio de investigaciones marinas.

Esta cesión había sido solicitada por el Ayuntamiento de Cádiz en septiembre de 2025 y en enero de 2026. El castillo, que está en una finca de 33.663 metros cuadrados de superficie, formaba parte del dominio público marítimo-terrestre, y fue desafectado mediante la Orden de 24 de febrero de 2026, según ha recordado en una nota el Ministerio. La cesión comprende el conjunto del recinto del castillo, salvo la zona delimita el faro que se encuentra en su interior, que continuará siendo de dominio público, y que supone 446 metros cuadrados de superficie.

El acto de cesión se ha celebrado en el Espacio Quiñones de la capital gaditana y los diferentes usos que se le van a dar al castillo de San Sebastián están recogidos en el acuerdo de cesión. De esta forma, el inmueble, una vez cedido, se destinará a espacio público de interés general al servicio de la ciudadanía y en él se realizarán talleres de diversos temas, como la educación ambiental, así como diferentes actividades como conciertos de pequeño formato, teatro, lecturas teatralizadas, exposiciones, presentaciones de libros, eventos culturales, visitas guiadas, actividades deportivas al aire libre, actuaciones del Festival de Danza o muestras de artesanía, entre otros eventos e iniciativas.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha señalado que "con esta cesión de uso se da un paso más y de su apertura provisional se quiere pasar a ofrecer una estabilidad y una seguridad para que los gaditanos hagan suyo este castillo, al igual que otros muchos espacios de la ciudad que ya se han recuperado como el Torreón de las Puertas de Tierra, el espacio Entrecatedrales, la Casa del Obispo, el Foso del Pelícano, las Cuevas de María Moco, el Teatro Pemán o el paseo superior del Baluarte de Candelaria". "En nuestra ciudad cada metro cuadrado cuenta y no nos podíamos permitir que el castillo de San Sebastián permaneciera por más tiempo cerrado", ha apuntado.

"Hoy es un día importante y bonito en el que tengo que dar las gracias a todos los representantes del Equipo de Gobierno, a los técnicos del Ayuntamiento que lo han hecho posible y a la Subdelegación del Gobierno por su disposición al diálogo y al acuerdo", ha afirmado el alcalde.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha trasladado su "satisfacción y su agradecimiento a los responsables de las distintas administraciones que han trabajado para hacer realidad este acuerdo". "Esta cesión pone en valor el esfuerzo y la dedicación de todas las partes implicadas para alcanzar un acuerdo histórico que permitirá que el Castillo de San Sebastián pase a ser patrimonio de todos los gaditanos", ha añadido.