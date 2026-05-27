El Gobierno destaca que la pensión media del sistema de la Seguridad Social en Cádiz ha aumentado un 4,66% con 2025

Archivo - Gente paseando por una de las calles del centro histórico de Jerez. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha señalado que cuenta en la provincia de Cádiz con 238.967 pensionistas a los que abona una media de 1.360,22 euros, lo que supone un incremento del 4,66% respecto al mismo mes del año anterior, según datos en vigor a 1 de mayo de 2026. La cuantía de la pensión media gaditana supera en más de 125 euros a la media andaluza, con 1.235,22 euros, ha añadido.

Además, en una nota, ha explicado que más de la mitad de los perceptores gaditanos de pensiones contributivas en mayo son pensiones de jubilación, con 131.702 pensiones que suponen el 55,11% del total. La pensión media de jubilación en Cádiz se sitúa en 1.614,5 euros al mes.

En este sentido, ha añadido que las siguientes por importe de cobro son las pensiones de viudedad, con 1.019,21 euros para un total de 57.258 perceptores, y le siguen las pensiones por incapacidad permanente, con 36.792 beneficiarios y una cuantía media de 1.247,8 euros.

Por su parte, las pensiones en favor de familiares alcanzaron los 810,29 euros y beneficiaron a 2.889 personas, mientras que las de orfandad fueron abonadas a 10.326 beneficiarios, con una cuantía media de 562,46 euros.

En cuanto a los complementos a mínimos, en Cádiz se benefician de esta medida 65.260 pensiones, lo que representa el 27,3% del total provincial, según ha indicado la Subdelegación del Gobierno, que ha añadido que del total de pensiones percibidas en la provincia, el 34,2% de las correspondientes a mujeres cuentan con complemento a mínimos, frente al 21,1% en el caso de los hombres.

Además, 34.041 pensiones incorporan en la provincia el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio mensual de 84 euros. De ellas, 6.614 corresponden a pensionistas con un hijo; 15.446, con dos hijos; 7.316, con tres hijos; y 4.665, con cuatro hijos, según la Subdelegación,que ha añadido que este complemento, vigente desde febrero de 2021, debe solicitarse en el mismo momento en que se tramita la pensión.