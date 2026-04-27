El Gran Premio de España en Jerez (Cádiz) acumula más de 480.000 de desplazamientos y 13 detenidos en motoradas

Puesto de Mando Avanzado del Gran Premio de España de Motociclismo 2026 en el circuito de Jerez de la Frontera. ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de España de MotoGP en Jerez de la Frontera (Cádiz) ha concluido con más de 480.000 desplazamientos en las entradas y salidas al circuito, la detención e investigación de 13 personas y la tramitación de 655 denuncias por infracciones penales y administrativas durante las motoradas en esta localidad y en El Puerto de Santa María, según ha informado la Delegación del Gobierno de Andalucía en una nota.

Según los datos registrados por la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil durante el dispositivo de tráfico y seguridad vial, que se cerró a las 23.59 horas de la noche del domingo, se han producido un total de 480.196 desplazamientos

La fluidez en los desplazamientos para la entrada y salida del circuito ha sido la nota destacable, de tal forma que, por primera vez desde que se celebra este evento deportivo, no se han producido retenciones.

A esto se suma que los desplazamientos entre Jerez y la zona de carreras han sido "más fluidos y rápidos" que en un día normal, con tiempos entre 25 y 20 minutos, lo que pone de manifiesto "el acierto" de las medidas de prevención de accidentes, información y regulación del tráfico establecidas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la DGT.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha felicitado a los responsables del dispositivo y al conjunto de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados, ya que "con su diligencia y trabajo han contribuido a la celebración con normalidad y seguridad de esta cita deportiva".

En concreto, las entradas en las jornadas del sábado y domingo se desarrollaron sin retenciones en las vías principales de acceso al aplicarse las medidas de gestión de tráfico y movilidad previstas, mientras que el domingo el dispositivo de evacuación finalizó a las 17,53 horas, "36 minutos antes respecto a la edición de 2025", como se ha apuntado.

Durante el fin de semana, la Guardia Civil ha establecido medidas especiales en carreteras a lo largo de 27 horas, incluyendo 19 kilómetros de carriles adicionales y en sentido contrario al habitual, cuñas de incorporación, modificaciones en glorietas y cierres de carriles.

Desde las 15,00 horas del viernes hasta las 00,00 horas del domingo han mostrado 803 mensajes en los paneles de información variable del entorno, lo que supone una media de casi 15 mensajes a los conductores cada hora.

Por su parte, los medios aéreos han acumulado 29 horas de vuelo, de las que 17 horas las han registrado los helicópteros y 12 horas, los drones.

13 DETENIDOS DURANTE LAS MOTORADAS

Respecto al dispositivo de seguridad desarrollado por la Guardia Civil y la Policía Nacional tanto en el circuito, como en sus inmediaciones y en los municipios de Jerez y El Puerto de Santa María, se ha cerrado la pasada noche a las 23,59 horas con la detención e investigación de 13 personas y la tramitación de 655 denuncias por infracciones penales y administrativas.

En el circuito y sus inmediaciones, la demarcación de la Guardia Civil destaca que no han registrado solicitudes en el Punto Violeta, de atención las 24 horas en caso de agresión por violencia de género, mientras que en la Oficina de Atención al Ciudadano ha registrado 123 atenciones, la gran mayoría por cuestiones informativas.

Entre las infracciones penales, han sido detenidas tres personas --dos por requisitoria y otra por resistencia y desobediencia--, dos han sido investigados por carecer de permiso conducir, a lo que se suman denuncias por hurtos de tubo de escape, casco, daños en motocicletas y por insultos y amenazas.

También se han formulado 447 infracciones administrativas relacionadas con el vuelo de drones no autorizados, tenencia de sustancias estupefacientes, armas, venta ambulante de comida y tabaco y alteraciones del orden público, entre otras.

Como nota destacada, el domingo la Guardia Civil localizó en las afueras del circuito a una persona de 70 años y con Alzheimer, que estaba perdida y había asistido como espectador al Gran Premio.

Respecto a las medidas ejecutadas por la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana en Jerez y municipios de afluencia, los efectivos han detenido a ocho personas por su participación en motoradas en el municipio de El Puerto, donde además ha tramitado 170 denuncias por infracciones de tráfico, en colaboración con la Policía Local, y 30 por la Ley de Seguridad Ciudadana.

Entre las principales incidencias durante estos días, destaca la embestida a la Policía con una moto de motocross, el lanzamiento de botellas, conos y cojinetes de acero de gran tamaño, así como el deslumbramiento del helicóptero de la Policía por individuo identificado y denunciado por infracción contra la seguridad aérea.