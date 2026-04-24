Gran Premio de España de MotoGP en Jerez 2026: dónde aparcar y qué autobuses llevan al Circuito Ángel Nieto

Instalaciones del PMA del Gran Premio de Motos de Jerez. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Jerez de la Frontera (Cádiz) se alista para vivir un intenso fin de semana con la llegada del Gran Premio de España, cuarta prueba del Mundial de MotoGP 2026, que tendrá lugar desde este viernes hasta el domingo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Se espera una gran afluencia de aficionados al motociclismo, lo que vuelve a poner sobre la mesa dudas habituales como las opciones de aparcamiento y la disponibilidad de transporte público para acceder al recinto.

Con motivo del dispositivo especial organizado para el Gran Premio de Motociclismo, el Ayuntamiento ha diseñado un plan específico de movilidad que incluye diez áreas de estacionamiento en el centro destinadas a motocicletas. Estas se distribuirán en puntos estratégicos como las calles Armas y Manuel María González, así como en avenidas principales como Europa, Álvaro Domecq, Caballero Bonald y Voltaire, además de zonas como Circo, Porvera y Alameda Cristina.

Asimismo, se aplicarán tarifas reducidas en varios aparcamientos subterráneos de la ciudad, entre ellos los de Mamelón, Alameda Vieja, Mercado Centro y Centro, a los que se suman los de Madre de Dios, plaza del Caballo, la estación y plaza del Arenal.

Por otro lado, la explanada del recinto de atracciones de la Feria del Caballo se habilitará como aparcamiento para turismos, especialmente pensado para quienes se desplacen hasta el circuito utilizando el servicio lanzadera de autobuses urbanos. También se reservará un espacio específico para autocaravanas, con acceso habilitado desde la avenida Chema Rodríguez.

¿HAY AUTOBUSES HASTA EL CIRCUITO?

Con el objetivo de facilitar un acceso más ágil, cómodo y sostenible al circuito, el servicio de autobuses urbanos activará desde este viernes un dispositivo especial de lanzaderas. Este plan contempla un refuerzo tanto en el número de vehículos disponibles como en la frecuencia de paso respecto a años anteriores.

En concreto, durante la jornada de este viernes operarán dos líneas lanzadera: una con salida desde la rotonda del Minotauro y otra desde la explanada del recinto de atracciones de la Feria del Caballo. Ambas funcionarán entre las 8,00 y las 22,00 horas --siendo esta última la salida final desde el circuito-- y contarán con una frecuencia aproximada de paso de 15 minutos.

También estará activa de 7,30 horas a 20,30 horas (última salida del circuito) una tercera lanzadera para trasladar hasta el circuito (Parking C) a las personas que acudan con su vehículo particular y que estacionen en el aparcamiento habilitado en la Venta la Cueva.

Estos mismos servicios de autobuses lanzaderas se prestarán este sábado, pero con mayor capacidad y frecuencia. Por un lado, las líneas que partirán desde el Minotauro y desde la explanada de la Feria se reforzarán con mayor número de vehículos, 15 en total, superando los 11 del año pasado y ampliándose hacia la finalización de las pruebas en cinco unidades, hasta las 20.

En cuanto a los horarios, este servicio especial comenzará a las 06,00 horas, con una frecuencia de diez minutos. Otros siete autobuses cubrirán el servicio de lanzadera desde el Parking C, de 7,30 horas a 20,30 horas (última salida del circuito) y con una frecuencia de cinco minutos.

Este domingo se volverán a ofrecer estos mismos servicios, pero con mayor cobertura horaria. El inicio del servicio de las lanzaderas de rotonda del Minotauro y explanada de la Feria dará comienzo a las 05,00 horas de la madrugada para absorber el flujo de viajeros de primera hora, con una frecuencia de diez minutos.

En cuanto a la lanzadera desde el Parking C, comenzará a prestar sus servicios desde las 06,00 horas y a las 17,00 horas tendrá lugar la última salida del circuito, sucediéndose los autobuses con una frecuencia de cinco minutos.

El precio del billete para hacer uso de estos servicios especiales será de dos euros por viaje y persona, en el caso de las lanzaderas que saldrán desde Jerez (desde la rotonda del Minotauro y de la explanada de atracciones de la Feria) y viceversa. En el caso de las conexiones entre el Parking C y el circuito, el autobús será gratuito.