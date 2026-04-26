El Gran Premio de Jerez (Cádiz) registra 245 incidencias, un 27,3% menos pese a la afluencia "masiva" de público

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Andalucía con motivo del Gran Premio. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que los servicios de emergencias han atendido un total de 245 incidencias durante la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez (Cádiz), la mayoría de carácter sanitario, seguidas de accidentes de tráfico e incidencias de seguridad ciudadana. Esta cifra supone una reducción del 27,3% respecto al año anterior, a pesar de la "afluencia masiva" de público al circuito.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Andalucía con motivo del Gran Premio, Sanz ha detallado que la jornada del sábado se cerró con 122 incidencias coordinadas, mientras que este domingo se han registrado alrededor de una docena hasta el momento.

El responsable de Sanidad ha subrayado que este domingo es "el día grande", en el que Jerez "se convierte en la gran capital mundial del deporte del motor", y también la jornada de "mayor tensión y complejidad" para todos los dispositivos desplegados. En este sentido, ha destacado como "récord histórico" que en esta edición se pueda acceder desde la capital jerezana al Circuito de Jerez-Ángel Nieto en unos 20 minutos.

Asimismo, ha señalado que la afluencia de público está siendo "masiva", aunque el evento se está desarrollando con "fluidez y normalidad". También ha valorado el buen funcionamiento de los accesos al circuito y a la ciudad, atribuyéndolo a la coordinación del transporte público, la planificación de la DGT y la Guardia Civil, así como a la adecuación de los aparcamientos para mejorar la organización del tráfico.

En relación con la jornada del pasado sábado, ha señalado que la noche transcurrió "sin incidencias destacables, más allá de las habituales en un evento de gran concentración como el Gran Premio", aunque ha recordado que en la mañana de este domingo se ha producido el fallecimiento de un motorista en El Puerto de Santa María.

"MÁS DE 50.000 MOTOS Y MILES DE VEHÍCULOS POR LA PROVINCIA"

En este contexto, ha indicado que, con "50.000 motos y miles de vehículos moviéndose por toda la provincia", alrededor del 95% de las incidencias registradas han sido de carácter leve. Asimismo, ha precisado que se han producido tres ingresos hospitalarios en centros de Puerto Real, Jerez y El Puerto de Santa María, aunque ha subrayado que, en general, se trata de casos de escasa gravedad.

Por otra parte, el consejero ha destacado que este año se ha desplegado el "mejor" dispositivo de seguridad y emergencias de la historia del circuito, al tratarse de una edición "más tecnológica, más segura y más sostenible", con un transporte público más eficiente, una mayor fluidez del tráfico y una coordinación reforzada entre todos los operativos, lo que lo convierte, según ha dicho, en el dispositivo "más reactivo" hasta la fecha.

En cuanto a la capacidad de los aparcamientos, Sanz ha detallado que durante la jornada del sábado el parking A alcanzó el 100% de ocupación, el parking B (Bravo) el 40%, el parking C (Charlie) el 65%, mientras que los estacionamientos de la ciudad registraron un 90% en motos y un 60% en vehículos. El parking D (Delta) se situó también en el 90% en motos y el 60% en vehículos, el parking de Jerez en el 60% y el de caravanas igualmente en el 60%, mientras que las acampadas llegaron prácticamente al 99%.

En relación con este domingo, ha indicado que hasta el momento el parking A se encuentra al 90%, el B al 50%, el C al 42%, el D al 60%, el de turismo de Jerez al 60% y el de caravanas también al 60%, mientras que las zonas de acampada se sitúan en torno al 94%.

Por último, el responsable de Sanidad ha pedido "prudencia, calma y tranquilidad" de cara a la evacuación, que ha calificado de "compleja", del recinto una vez finalice el Gran Premio, y ha insistido en la necesidad de realizar una salida escalonada para garantizar que todo transcurra con normalidad.