Grazalema (Cádiz) registra una ocupación superior al 87% tras el tren de borrascas que obligó a su desalojo

Imagen publicada por el Ayuntamiento de Grazalema donde se ve la afluencia de turistas este puente del Primero de Mayo. - AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMA

GRAZALEMA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz) ha informado este viernes de que la localidad, la más sacudida por los efectos del tren de borrascas del invierno que obligó a desalojar el municipio entero, registra en este puente del Primero de Mayo una ocupación general del 87,5%, lo que indica "una alta demanda" de los turistas en estas fechas.

Así lo ha destacado el Consistorio en una publicación en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, y citando datos recabados por Turismo de Grazalema-Benamahoma. El perfil del visitante es mayoritariamente nacional, con presencia también de turistas internacionales en algunos de los alojamientos consultados.

En el caso de Benamahoma también predomina el turismo nacional, con una leve presencia de turismo internacional. Las rutas de senderismo y la gastronomía vuelven a ser las principales demandas de información recibidas estos días en la Oficina de Turismo de cara a este fin de semana.

En relación a las borrascas, el Ayuntamiento de Grazalema ha anunciado recientemente que está estudiando una inversión para la seguridad operativa y la monitorización de infraestructuras como la Presa del Fresnillo, actualizando su sistema de auscultación, y digitalizar los planes de emergencia para actuar con mayor anticipación y coordinación técnica tras el episodio de borrascas que daño a este pueblo de la Sierra de Cádiz y que fue evacuado al completo durante once días debido a las intensas lluvias y sus consecuencias.

Esta líneas de actuación ha sido analizada en una reunión de trabajo técnica en la que han participado el alcalde, Carlos Javier García; el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, Luis Babiano; la gerente de Aguas Sierra de Cádiz, Lole Romano, y personal técnico de ambas entidades.