El Grupo Teatro Balbo de El Puerto (Cádiz) representa por primera vez una de sus obras en un festival en Grecia

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, en Grecia junto a los integrantes del Grupo de Teatro Balbo - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha acompañado al Grupo de Teatro Balbo hasta Grecia, donde la compañía local va a representar por primera vez una de sus obras representando a España en el XIII Festival Internacional Juvenil de Teatro Antiguo de Messene, uno de los encuentros escénicos juveniles de mayor prestigio del Mediterráneo.

En el enclave arqueológico del Asklepieion de Messene, Balbo ha puesto en escena la tragedia de Esquilo, 'Coéforas', su primera tragedia griega, ofreciendo una interpretación que ha situado el nombre de El Puerto de Santa María en el circuito internacional del teatro clásico y juvenil, y siendo premiados, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Junto a los jóvenes intérpretes, el alcalde ha estado presente en este momento, respaldando con su presencia una expedición cultural que ha contado con el apoyo económico de la Diputación de Cádiz y la colaboración de distintas entidades, como la Fundación Osborne o el IES La Arboleda, centro educativo de referencia en la ciudad y aliado habitual en la labor pedagógica y cultural de Balbo.

"Hoy no solo ha actuado un grupo de teatro, hoy ha actuado El Puerto entero. Hemos visto sobre este escenario la pasión, el esfuerzo, la disciplina y el inmenso talento de una generación de jóvenes que llevan el nombre de nuestra ciudad y de España hasta la misma cuna del teatro clásico. Es un orgullo difícil de describir", ha afirmado Germán Beardo tras la representación en palabras recogidas por el Ayuntamiento.

Además, ha subrayado que la participación de Balbo en Messene supone "un reconocimiento internacional a más de 50 años de trabajo silencioso, constante y ejemplar de Emilio Flor y de tantas familias, docentes y alumnos, que han hecho de Balbo una verdadera escuela de vida y de cultura".

Para el alcalde, "Balbo no solo representa teatro, representa valores, formación, excelencia y la mejor imagen de El Puerto".

La presencia del grupo portuense en este certamen internacional, donde comparte cartel con compañías e instituciones de países como Reino Unido, Francia, Italia o China, consolida la dimensión exterior de Balbo, seleccionado por la calidad interpretativa, la madurez escénica y la solvencia de sus montajes clásicos, como se ha indicado al respecto.

Con esta participación en Messene, Teatro Balbo continúa ampliando una trayectoria "de referencia nacional e internacional" iniciada en 1974, avalada por múltiples premios nacionales y por su presencia habitual en los principales festivales juveniles de teatro grecolatino de España y Europa.

La representación en Grecia ha quedado como "un nuevo hito para la cultura portuense" y "una de las imágenes más simbólicas del compromiso de El Puerto con la formación, el patrimonio clásico y el talento de sus jóvenes", ha asegurado el Ayuntamiento.