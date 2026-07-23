La Guardia Civil da por desarticulada la organización de blanqueo con locales de ocio en El Puerto y Sevilla

Agentes de la Guardia Civil contando dinero en uno de los registros en la operación de blanqueo con locales de ocio en El Puerto. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha dado por desarticulada una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de un "amplio entramado societario", destinado principalmente a locales de ocio nocturno o restauración, asentado en El Puerto de Santa María (Cádiz) y la provincia de Sevilla. La investigación, denominada 'Trajano 23 Sorela' y que ha durado un año, se ha saldado con once detenidos, de los que dos han ingresado en prisión, y una persona más investigada.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, la investigación, iniciada en agosto de 2025, tiene su origen en el análisis de la inteligencia obtenida de un objetivo de alto valor dentro del ámbito del narcotráfico a nivel nacional e internacional. De esta forma, se detectó una "compleja estructura empresarial" diseñada para ocultar el origen y dificultar la trazabilidad de fondos a través de múltiples empresas ubicadas en las provincias de Sevilla y Cádiz.

A raíz de estas primeras informaciones el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, junto con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), iniciaron la investigación, codirigida por la Fiscalía Antidroga.

La Guardia Civil ha destacado que la complejidad de la investigación ha exigido cerca de un año de "minucioso" trabajo policial para desentrañar el complejo entramado societario presuntamente diseñado para dificultar la trazabilidad del dinero y ocultar el origen ilícito de los fondos.

Así, la investigación llevó a analizar la actividad de empresas de distintos ámbitos, incluyendo el ocio nocturno, la restauración, el mercado inmobiliario, la organización de eventos, el sector turístico y la compraventa de vehículos. Todas estas empresas formaban un entramado para introducir los fondos provenientes del narcotráfico en el circuito económico legal, ha apuntado la Guardia Civil.

En este sentido, ha destacado principalmente la restauración y el ocio nocturno, mediante la explotación de diversos establecimientos ubicados principalmente en la localidad de El Puerto de Santa María (Cádiz) y Sevilla. Además, ha identificado la participación de los detenidos en el sector de la organización y promoción de importantes eventos musicales y de ocio que se hacen eco a nivel nacional, una participación que se materializa fundamentalmente en la posesión de acciones en la mercantil que explota un conocido festival musical.

ELEVADO MANEJO DE DINERO EN EFECTIVO

La Guardia Civil ha indicado que los ámbitos de actividad explotados por la organización criminal se caracterizan por el elevado manejo de dinero en efectivo de sus integrantes y la canalización y transacción de elevados movimientos económicos entre sociedades, constituyendo estas características el "escenario perfecto" para la aparente legitimación de las importantes partidas de efectivo provenientes del ilícito previo: el tráfico de drogas.

Con la información obtenida por la investigación, el pasado 1 de julio la Guardia Civil llevó a cabo la explotación de la operación con 15 registros en distintos domicilios, oficinas y negocios pertenecientes a los integrantes de la organización, ubicados en las localidades de Dos Hermanas y Pilas en la provincia de Sevilla, así como en El Puerto de Santa María y en Cádiz capital.

En ellos intervinieron 1.860.400 euros en metálico, diez relojes de alta gama, diversas joyas de alto valor económico y piezas de oro y diez vehículos, entre ellos seis turismos de alta gama. Paralelamente, se han embargado de forma preventiva una decena de inmuebles vinculados a los investigados, cuyo valor conjunto supera ampliamente el millón de euros.

Asimismo, se ha llevado a cabo el bloqueo de cerca de una veintena de cuentas bancarias asociadas a las personas físicas y jurídicas involucradas en la trama delictiva investigada, "cuyo elevado saldo denota la gran rentabilidad de las actividades empresariales y el enriquecimiento de las personas físicas investigadas", superando el millón de euros conjuntamente.

Con todo ello, la operación 'Trajano 23 Sorela' se ha saldado con la puesta a disposición de la autoridad judicial de once personas en calidad de detenidos y una como investigada, como presuntos responsables de los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias, todo ello relacionado con organizaciones criminales relacionadas con delitos contra la salud pública por tráfico de drogas. De los once detenidos, dos han ingresado en prisión como principales cabecillas de la trama.