La Guardia Civil incorpora 38 nuevos agentes a la Comandancia de Algeciras (Cádiz)

Un total de 38 agentes se incorporan a la Comandancia de Algeciras. - GUARDIA CIVIL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de la Guardia Civil ha destinado a 38 Guardias Civiles a la Comandancia de Algeciras (Cádiz), quienes han realizado su presentación oficial este jueves, antes de incorporarse a las distintas unidades del Cuerpo en el Campo de Gibraltar.

Según ha detallado la Benemérita en una nota, han sido recibidos por la subdelegada del Gobierno en la provincia de Cádiz, Blanca Flores, y por el coronel jefe de la Comandancia, Fernando López-Rey, quienes les han dado la bienvenida a la comarca y han resaltado la importancia de su incorporación a la Comandancia de Algeciras.

En el salón de actos, el coronel jefe les ha impartido una charla de ambientación sobre las características principales de la Comandancia, así como las prevenciones y servicios a prestar, y les ha dado la bienvenida a su nuevo destino. Así, la Guardia Civil ha informado de que estos nuevos Guardias Civiles vienen destinados a vacantes existentes en la Comandancia de Algeciras, tras resolverse los concursos publicados en el Boletín Oficial del Cuerpo.

Las unidades receptoras de estas nuevas incorporaciones son las Unidades Territoriales de Seguridad Ciudadana de las distintas localidades del Campo de Gibraltar, el Servicio Marítimo Provincial, el Destacamento de Tráfico y GEAS Algeciras, así como las unidades de Fiscal y Fronteras.