La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer que vivía sola en Villamartín (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO
CÁDIZ 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz investiga el fallecimiento de una mujer de 82 años de edad que vivía sola en su vivienda en Villamartín. Según ha indicado la Guardia Civil a Europa Press, todas las líneas de investigación se encuentran abiertas y no se descarta ninguna hipótesis.
El cadáver de la mujer, de 82 años, fue encontrado este lunes, según ha avanzado Diario de Cádiz, que ha señalado que era muy conocida en la localidad y que ha sido la autoridad judicial la que ha ordenado investigar las causas del fallecimiento.
La autopsia marcará una de las líneas de investigación, ya que según ha señalado la Guardia Civil, todas las hipótesis se encuentran abiertas hasta el momento.