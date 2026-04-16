Un hallazgo en Gallineras refuerza la hipótesis sobre el templo de Hércules en San Fernando (Cádiz)

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, en las jornadas científicas. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El proyecto Heakleion, impulsado por el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), la Universidad de Cádiz (UCA) y la Universidad de Córdoba (UCO), tiene como objetivo avanzar desde las hipótesis hacia evidencias materiales concretas mediante el trabajo de campo, el análisis arqueológico y la revisión de fuentes históricas sobre el templo de Hércules. En este contexto, los recientes hallazgos en el entorno de Gallineras refuerzan la hipótesis de que este santuario se encontraba en la ciudad isleña.

En este marco se están celebrando unas jornadas científicas, inauguradas por la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, quien ha destacado el inicio de una nueva fase en la investigación sobre la posible localización del santuario, uno de los grandes enigmas de la arqueología.

Cavada ha subrayado que esta iniciativa "no solo responde a una deuda histórica, sino que forma parte de una estrategia para convertir el patrimonio en motor de desarrollo", situando a la ciudad en el centro de uno de los hallazgos más relevantes del ámbito mediterráneo.

Durante las jornadas, los investigadores Antonio Monterroso (UCO) y Lázaro Lagóstena (UCA) han puesto en valor el papel de San Fernando como lugar clave. Según han señalado, un eventual hallazgo permitiría a la ciudad "dar nombre definitivo al yacimiento y consolidarse como referente patrimonial y turístico".

Uno de los anuncios más destacados ha sido la nueva interpretación de una pieza hallada en las excavaciones de Gallineras. Se trata de un elemento arqueológico inicialmente identificado como cipo funerario, pero que ahora se interpreta como una estela de carácter cultual, datada en el siglo I d.C, probablemente en época del emperador Trajano.

Labrada en sus cuatro caras y concebida para ser visible, presenta una iconografía vinculada a altares y prácticas rituales, lo que la relaciona con espacios secundarios del santuario donde se desarrollaban actividades religiosas y comerciales.

Esta pieza guarda similitudes con elementos documentados en Puteoli y refuerza la hipótesis de un santuario conectado a redes económicas orientales y al culto a la triada Melkart, Baal o Astarté. En este sentido, se ha recordado la actividad de comerciantes fenicios y púnicos, especialmente los procedentes de Tiro, vinculados a la producción de púrpura a partir del murex.

'MANSIO' ROMANA

Los investigadores también han identificado en el entorno de San Fernando un área denominada 'Ad Herculem', donde se ubicaría una 'mansio' romana, es decir, una parada oficial en la red viaria destinada al descanso, relevo de caballos y funciones administrativas.

Los hallazgos de hace unos años en la zona de Gallineras, junto a la antigua Vía Heraclea y el canal de Sancti Petri, evidencian una actividad ligada tanto al tránsito como al santuario, incluyendo posibles estructuras portuarias como un muelle. Todo ello apunta a que el templo formaba parte de un complejo económico, religioso y logístico de gran importancia.

Aunque la localización exacta del templo "sigue sin confirmarse", los indicios materiales hallados constituyen la "primera prueba sólida" de actividad cultural en el entorno del Heracleion. Asimismo, los expertos han recordado que el santuario "no estaría dedicado exclusivamente a Hércules, sino que integraría otras divinidades fenicias, reflejando la complejidad religiosa del enclave".

En cuanto a la configuración del templo, los especialistas coinciden en que presentaba características únicas dentro del mundo fenicio en el territorio andaluz. Aunque guarda paralelismos con el templo de Tiro (en el actual Líbano), incorporaba elementos locales propios. "El templo de Tiro es el ejemplo más fidedigno para entender el de Gadir", ha explicado Monterroso.

A diferencia de otros santuarios fenicios de Andalucía, este habría mantenido una continuidad excepcional durante aproximadamente quince siglos, desde el siglo IX a.C. hasta época tardorromana, pasando por distintas etapas históricas bajo influencia de Tiro, Alejandro Magno y Roma, con especial relevancia en tiempos de Trajano y Adriano.

En los últimos meses, se han llevado a cabo en distintas zonas de San Fernando trabajos con tecnología de geodetección no invasiva de última generación, capaz de analizar el subsuelo sin necesidad de excavaciones. Se trata de una metodología puntera en Europa, disponible en pocas instituciones, que está permitiendo obtener resultados de precisión.

Las jornadas científicas continuarán este viernes, 17 de abril, en el Auditorio del Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León, en horario de 18,00 a 21,00 horas.