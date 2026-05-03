Un herido con diversas lesiones y quemaduras al derrumbarse una vivienda por una explosión de gas en Chiclana (Cádiz)

Imagen de una vivienda derrumbada en Chiclana de la Frontera (Cádiz) debido a una explosión de gas. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

CHICLANA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Una persona ha resultado herida con diversas lesiones y quemaduras al derrumbarse totalmente su vivienda, ubicada en el Pago del Humo en Chiclana de la Frontera (Cádiz), a consecuencia de la explosión de gas de una bombona de butano.

El suceso ha tenido lugar sobre las 09,00 horas de este domingo, 3 de mayo, en la zona de Camino Hijuela del Huevo con Camino Santo Tomás, en la localidad chiclanera, según ha informado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en un comunicado.

Hasta allí se han desplazado los bomberos, para reconocer y evaluar la situación tras el derrumbe de la vivienda, de construcción precaria que había colapsado completamente.

El propietario y único ocupante del inmueble es atendido en el lugar por los servicios sanitarios y trasladado posteriormente en ambulancia con diversas lesiones y quemaduras.

Por parte de los bomberos, se ha procedido a la protección, saneamiento y balizamiento de la zona afectada para evitar riesgos adicionales.

Han intervenido en la zona cuatro efectivos de bomberos con dos vehículos, una autobomba urbana pesada (U-37) y una autobomba rural pesada (R-33). Además, en la intervención se encuentran presentes efectivos de la Policía Local y de Guardia Civil.