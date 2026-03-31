Un hombre de 21 años es arrestado por asestar un botellazo a un motorista de la Policía Local de Jerez (Cádiz)

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a un hombre de 21 años de edad, vecino de Jerez de la Frontera y al que le constan antecedentes previos por homicidio doloso en grado de tentativa, como presunto responsable de asestar un botellazo a un motorista de la Policía Local durante la noche del pasado 15 de febrero.

La agresión ocurrió cuando el agente realizaba un servicio de prevención contra las conducciones temerarias a bordo de motocicletas, que se estaban registrando desde las 22,00 horas en la avenida Blas Infante y sus inmediaciones, en la zona sur de la ciudad, según ha indicado la Policía en una nota.

En un momento dado un individuo que se encontraba jaleando a los motoristas arrojó "deliberadamente y con gran fuerza" una botella llena de líquido contra la cabeza de un agente que en ese instante circulaba en moto por ese punto de la calle en dirección a la glorieta de Cuatro Caminos. El policía recibió un brutal impacto en la zona de la cara, fracturándose incluso la visera del casco reglamentario e impactando el objeto contra su rostro.

Como se ha advertido, la pericia del policía local y su resistencia física evitaron que cayera inmediatamente a la calzada. Así, aturdido y sin visión, logró frenar su moto y se echó a un lado de la calzada para estacionar junto a un vehículo patrulla, donde pudo ser asistido por sus compañeros.

Los agentes locales, junto con la Policía Nacional presente en el lugar, trataron inmediatamente de localizar y detener al agresor. Sin embargo, este había huido rápidamente en un vehículo ayudado por otros simpatizantes y espectadores de la acciones temerarias realizadas por los motoristas.

El policía fue trasladado y asistido de urgencia en el Hospital HLA Puerta de Sur, mientras que los agentes de la Brigada Judicial de la Policía Nacional en Jerez iniciaban un investigación orientada a identificar y detener al responsable de los hechos delictivos.

En el proceso se recogieron numerosas pruebas que identifican al sospechoso como presunto autor de los hechos, siendo este un individuo joven con detenciones previas en la ciudad por hechos graves.

El varón fue localizado por sobre las 20,00 horas en la calle Poeta Rosalía de Castro, siendo detenido como presunto responsable de un delito de atentado contra agente de la autoridad con resultado de lesiones y trasladado a las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional.