Horeca Cádiz avisa de reservas bloqueadas temporalmente en algunos hoteles por el eclipse total de 2027

Una persona hace una foto del eclipse con su móvil en la playa de Camposoto en San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

CÁDIZ 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La costa de Cádiz será el 2 de agosto de 2027 uno de los puntos donde se podrá contemplar el eclipse solar total, un hecho que ha provocado que las reservas en hoteles y alojamientos turísticos se dispare ya desde hace "tres meses". Esto ha obligado a algunos establecimientos a bloquear las reservas para así poder tener disponibilidad para esos clientes que acuden cada verano a la provincia gaditana.

El presidente de Horeca Cádiz, Antonio de María Ceballos, ha explicado a Europa Press que esa percepción que se está implantando de falta de plazas en plataformas como Booking se debe a que establecimientos como hoteles pequeños u hostales aún no han fijado sus precios para el año próximo, por lo que bloquean las fechas en los buscadores, impidiendo realizar reservas de forma temporal.

"Ahora mismo tú te metes en cualquier fecha del año que viene y no hay disponibilidad porque no saben los precios que se van a cobrar", ha señalado el presidente de los hosteleros de la provincia.

A pesar de esta "alarma" sobre un supuesto lleno absoluto en plataformas de reserva en internet, Antonio de María ha asegurado que en Cádiz "habrá alojamiento para cualquier y para todos los bolsillos", ya que la provincia cuenta con una amplia diversidad de hospedajes, desde hoteles y pensiones a campings y apartamentos turísticos, además de otras "100.000 plazas" de viviendas con fines turísticos (VFT).

Tras un eclipse que ha sido parcial en el provincia de Cádiz, el de 2027 se espera como todo un acontecimiento que beneficiará a la ocupación al caer en lunes.

En ese sentido, el responsable de Horeca ha hecho hincapié en que los dos últimos días de julio y los primeros de agosto suelen ser fechas consideradas "flojas" por el sector, y que la coincidencia de que este evento caiga en lunes por la mañana hará que las habitaciones se ocupen durante la noche del domingo al lunes.

Desde el sector las expectativas son buenas y se prevé un impacto positivo en la economía local de la provincia.