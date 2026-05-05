Horeca Cádiz confía en llegar al "lleno técnico" durante la Feria de Jerez, al 93,7% de ocupación en su primer sábado

Archivo - Una estampa de mujeres vestidas de flamenca en la Feria del Caballo, a 18 de mayo de 2025 en Jerez de la Frontera (Cádiz, Andalucía, España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Federación Empresarial de Hostelería de la Provincia de Cádiz (Horeca) espera llegar a un "lleno técnico" en Jerez de la Frontera durante la Feria del Caballo, que se inicia este próximo sábado, 9 de mayo, una jornada en la que se prevé un 93,7% de ocupación, y donde se mejora en dos puntos porcentuales los datos del año pasado entre el lunes y el jueves de feria, al estar ahora al 91,2%.

Para el presidente de Horeca, Antonio de María Ceballos, las expectativas para la Feria de Jerez son "muy positivas" para el sector, que espera aumentar estas previsiones con las reservas que se vayan haciendo durante estos días.

En declaraciones a Europa Press ha comentado que "todo el mundo preparado", tanto establecimientos como los propios caseteros, y "no hay ninguna nube en el horizonte" que pueda enturbiar esta fiesta, confiando en que las previsiones de lluvia a día de hoy se diluyan y no entorpezcan esta celebración.

Según datos facilitados por Horeca, la ocupación en los hoteles de Jerez tendrán, a priori, su mejor registro en el segundo fin de semana de feria, entre el viernes 15 y el sábado 16 de mayo, con un 94,5%, algo más de un punto respecto al mismo periodo en 2025.

En el primer sábado de feria la ocupación se encuentra al 93,7%, cinco puntos menos que en 2025, cuando se marcó un 98,5%. Ya el domingo, esta cifra cae el 82%, pero remonta entre el lunes y el jueves siguiente, cuando se mejoran los datos de 2025 y se llega al 91,2%.

Esta cifra ha sido especialmente resaltada por Antonio de María, al recordar que es semana laboral y no hay festivos nacionales ni regionales que puedan favorecer la llegada de más turistas a la ciudad para acudir a la Feria del Caballo, declarada de Interés Turístico Internacional.

"Son datos muy buenos porque se supone que a lo largo de toda la semana va a haber más reservas, así que pinta muy bien", ha sostenido el responsable de los hosteleros gaditanos, quien ha señalado que si en Jerez se pone el cartel de "lleno", los visitantes pueden optar por alojarse en localidades próximas como El Puerto, San Fernando o Rota.