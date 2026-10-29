Horeca Cádiz no espera cancelaciones por puente del 1 de noviembre y reclama más inversión en mantenimiento de tren

Archivo - Cádiz.- El Ingreso Mínimo Vital beneficia en julio a más de 143.000 gaditanos, un 15% más que en 2025 - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de la Hostelería de la Provincia de Cádiz (Horeca), Antonio de María Ceballos, ha señalado que en estos momentos no se están produciendo cancelaciones en los hoteles de la provincia para este puente de Todos los Santos derivados del accidente de tren ocurrido el miércoles en Toledo, aunque ha reclamado, como representante del sector, más inversiones en el mantenimiento de este servicio de movilidad para garantizar la seguridad de los viajeros y de los turistas que hacen uso de este medio llegar a su destino.

En declaraciones a Europa Press, Antonio de María Ceballos ha explicado que mucha de la clientela que llegará a la provincia este puente del 1 de noviembre lo hará por vías como el avión o el coche particular, por lo que no cree que se produzcan muchas anulaciones en hoteles debido al accidente ferroviario, aunque reconociendo que "algunos casos" puede haber.

Para el responsable de Horeca, las posibles cancelaciones que pudieran llegar, no serían por una falta de movilidad de los viajeros sino más por el "estado anímico" de las personas, ya que el accidente mortal en Toledo, con ya 69 fallecidos, "nos ha dado una puñalada en el corazón" y que habrá gente que no viaje "por solidaridad" con quienes están sufriendo esta desgracia.

Ante lo ocurrido, ha reclamado más inversiones en la red ferroviaria de España, en especial en la línea entre Madrid y Andalucía, donde se han registrado ya dos accidentes mortales con más de 50 fallecidos en apenas un año, al recordar el de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 víctimas mortales.

Así, ha insistido en que estos servicios "son públicos" y deben estar "perfectamente atendidos", por lo que "hay que dotarlos de todos los sistemas necesarios" para garantizar la seguridad de sus pasajeros y advirtiendo de un posible "riesgo para la salud pública" por no hacer los "mantenimientos apropiados" de las vías, de sus máquinas y de los sistemas de seguridad.