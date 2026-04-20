Horeca Cádiz prevé una ocupación en Jerez al 95% durante el Gran Premio de España y del 100% en Sanlúcar

Archivo - Moteros en caravana hacia Jerez en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

CÁDIZ 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Hostelería de la Provincia de Cádiz (Horeca) ha informado de que la ocupación que se prevé en Jerez de la Frontera durante este fin de semana se va a elevar a un 95%, lo que supone prácticamente un lleno técnico en los hoteles de esta ciudad con motivo del Gran Premio de España de MotoGP, y estimando un 100% en Sanlúcar de Barrameda.

Según datos de Horeca, recogidos por Europa Press, la ciudad sanluqueña enfrentará el viernes 24 y sábado 25 de abril sin habitaciones libres en sus hoteles, estando hasta siete puntos porcentuales por encima de la media provincial, que se sitúa este lunes al 93% de ocupación.

En Jerez, centro neurálgico del motor por la celebración en su circuito del Gran Premio, el viernes y el sábado su ocupación está al 95%, bajando respecto al año anterior, cuando rozó ambos días el 100% de reservas.

Cádiz capital y Arcos de la Frontera --municipio también próximo al circuito-- superarán los datos de Jerez, según las previsiones de Horeca, al esperarse un 97% y 99% de ocupación, respectivamente. No obstante, estas cifras podrían mejorar en el caso de la localidad jerezana con las reservas que puedan hacerse en los días más próximos al fin de semana.

En El Puerto de Santa María y Rota, ciudades costeras que suelen atraer buena parte del flujo motero, esperan una ocupación media entre el viernes y sábado del 86% y 95%, respectivamente.

En otros puntos turísticos de la provincia, como Chiclana de la Frontera o San Fernando, sus hoteles se llenarán en un 95%, con el mejor dato el sábado, cuando ambas localidades subirán al 96%. Por último, en Conil de la Frontera se espera un 82%, el dato más bajo de los municipios turísticos destacados por Horeca.

Respecto al año pasado, la media provincial se sitúa prácticamente igual, ya que en 2025 se marcó un 94% de ocupación, siendo en este caso Arcos el que registró un 100% durante el fin de semana de las motos. Entonces, Sanlúcar tuvo un 96% al igual que la capital, y Jerez se quedó en un 99%.