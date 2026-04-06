Hosteleros de Cádiz destacan una Semana Santa con mucho público y playas "muy visitadas"

Imágenes de playas de Cádiz en la mañana del Domingo de Ramos. En Cádiz, a 29 de marzo de 2026. ARCHIVO - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Hostelería de la Provincia de Cádiz (Horeca) ha destacado las buenas sensaciones que ha dejado esta Semana Santa, donde ha habido mucho público viendo las procesiones y también en las playas gaditanas, que han sido "muy visitadas" en parte por la buena climatología que ha habido durante estos días.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Horeca Cádiz, Antonio de María Ceballos, ha considerado que la de este año ha sido una Semana Santa "muy rara", ya que en los últimos años se había visto deslucida por la lluvia, algo que no ha ocurrido en este 2026.

En ese sentido ha explicado que "tradicionalmente" hacía "muy buen tiempo" antes de estas fechas y en Semana Santa la situación empeoraba, con episodios de lluvia que afectaban a la actividad religiosa y económica, señalando que en esta ocasión "ha sido todo lo contrario", al sufrir un tiempo "malísimo" en los meses previos de enero y febrero, para que el Sábado de Pasión se cambiasen las tornas y empezase "un tiempo magnífico".

"Esto ha permitido que tengamos una Semana Santa como hacía muchos años que no teníamos", ha manifestado el presidente de los hosteleros gaditanos, quien ha subrayado la gran afluencia que han tenido las playas durante estos días. "En La Caleta parecía que era agosto por la cantidad de gente que había", ha apuntado.

En su opinión, la buena climatología, con independencia del viento o del frío, ha permitido que las terrazas de los bares y las calles durante los desfiles procesionales estuvieran "llenas", con "más público que nunca".

Antonio de María Ceballos ha valorado que, tras unos meses de enero y febrero "nefastos" para la hostelería por las borrascas que se fueron encadenando y que dejaron numerosos daños en la zona, la Semana Santa ha estado "muy bien" aunque "no nos vaya a solucionar la vida".

Todo esto ha sido refrendado con los datos reales de ocupación, aunque ya el miércoles pasado, 1 de abril, las previsiones apuntaban a un 81% durante los días festivos, superando los datos de 2025 y las estimaciones iniciales que se ofrecieron, que se habían establecido en un 69% de reservas en la provincia de Cádiz.

A este respecto, ha avanzado que se ha notado una tendencia a la baja el Sábado Santo en poblaciones como Jerez de la Frontera, argumentado como posible causa a una salida adelantada del turismo para evitar las posibles congestiones que pudieran darse el Domingo de Resurrección en las carreteras españolas.

CÁDIZ, AL 87% DE OCUPACIÓN EN SEMANA SANTA

La provincia de Cádiz ha registrado finalmente una ocupación total del 87% desde el Jueves Santo al Sábado Santo, lo que supone mejorar en ocho puntos porcentuales los datos de 2025, cuando se marcó un 79%, y las previsiones iniciales, estimadas en el 81% de reservas.

Según datos de Horeca Cádiz, recogidos por Europa Press, el Viernes Santo ha sido el mejor día en la provincia, con un 91% de ocupación, mientras que el Jueves Santo se llegó al 87% y el Sábado Santo se bajó al 83% de media.

La capital gaditana ha experimentado un aumento respecto al año anterior, pasando de un 75 a casi un 82%, con el viernes 3 de abril también como su mejor día, al elevarse la ocupación al 86%. En Jerez de la Frontera, su media se ha situado en un 79%, prácticamente similar a la Semana Santa de 2025, sumando un 85% en la jornada del Viernes Santo.

En la zona costera de la Bahía de Cádiz, localidades como El Puerto de Santa María y San Fernando han alcanzado un 83% de ocupación, datos que reflejan un aumento respecto a 2025, cuando ambos municipios estuvieron en la franja del 70%. Siguiendo la tónica que se ha dado en la provincia, ambos tuvieron en el viernes 3 de abril su mejor registro, con un 88 y 87 por ciento, respectivamente.

Los mejores datos a nivel provincial se han dado en Conil de la Fontera y Sanlúcar de Barrameda, ambos en la zona de costa y ambos al 95% de ocupación hotelera. La ciudad sanluqueña ha llegado a estar al 98% el Viernes Santo, y Conil al 97%. El Sábado Santo, Sanlúcar ha mantenido un 96% de ocupación, el dato más alto de Cádiz.