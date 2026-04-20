Los hoteles de Jerez (Cádiz) se preparan para vivir un fin de semana de motos "a tope"

Archivo - Moteros en dirección al circuito de Jerez-Ángel Nieto para asistir al Gran Premio de España de MotoGP 2025. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La ciudad gaditana de Jerez de la Frontera presenta ya un lleno casi total en sus hoteles de cara a este próximo fin de semana, cuando acogerá en su circuito la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo 2026, con ocupaciones similares a la de años anteriores gracias a las reservas de los aficionados a las carreras, de los equipos de las escuderías pero también de personas interesadas en experimentar "la movida" que se vive durante tres días en Jerez y sus zonas de influencia.

"Estamos a tope", ha afirmado a Europa Press el presidente de la Asociación de Hoteles de la provincia de Cádiz y consejero delegado de Hoteles Andaluces con Encanto, Stefaan de Clerck, quien ha señalado que hay ya unas ocupaciones "muy altas" en Jerez desde hace varios días debido a que "muchos hoteles trabajan con equipos y con la organización" del campeonato.

Así, ha comentado que se espera un fin de semana "muy bueno" en cuanto a reservas, que podría ser "mejor" en caso de que la buena climatología acompañe a la celebración de este Gran Premio de Motociclismo.

El presidente de la Asociación de Hoteles de la provincia de Cádiz ha valorado así las buenas previsiones que se esperan, con llenos desde el viernes en Jerez pero también en puntos como El Puerto o Rota, donde el ambiente motero también se deja sentir, gracias en parte a las actividades que se programan desde los respectivos ayuntamientos para atraer a estos aficionados.

Esta prueba deportiva marca prácticamente el inicio de la temporada turística en Jerez y su provincia, ya que este evento se irá enlazando con las ferias de primavera y verano, como las de El Puerto, la Feria del Caballo de Jerez, que arranca el 9 de mayo, o las de Rota y Sanlúcar.

"Tenemos un calendario extraordinario de eventos en la provincia de Cádiz, partiendo como primero a Jerez, que es el que de verdad inicia todos los acontecimientos, pero después, a nivel municipal, hay mucho atractivo que ayuda a que la gente decida venirse aquí. Es un motor de atracción el hecho de que haya muchos eventos", ha manifestado el responsable de hoteles de Cádiz.

En ese sentido, ha explicado que desde Semana Santa, "independientemente de algunas semanas sueltas", los fines de semana se esperan "muy bien" hasta llegar al verano, siempre "si el tiempo acompaña", ha aclarado.

Stefaan de Clerck también ha recordado que la provincia viene de sufrir unos meses de enero y febrero "fatídicos" debido a las intensas lluvias, que han perjudicado a la llegada de visitantes de la forma en que habitualmente se llevaba a cabo, y que sigue vigente debido al estado de algunas carreteras y de las conexiones por tren.

A esto se suma, ha continuado, el conflicto a nivel internacional en el Estrecho de Ormuz y el problema con los combustibles, que podría perjudicar a los vuelos internacionales y al turista extranjero que quiera visitar España y, en concreto, la provincia de Cádiz. "Nos preocupa un poco y esperemos que se solucione todo rápido para que no haya problemas", ha indicado.

El Gran Premio de España de Motociclismo 2026 comenzará en el circuito de Jerez con los entrenamientos libres este viernes 24 de abril, pero un día antes, el jueves, la ciudad ya se sumergirá de lleno en el ambiente motero con una caravana que saldrá a las 18,30 horas desde los aparcamientos exteriores del circuito y con llegada prevista a la Alameda Cristina sobre las 19,15 horas.

Con ello se dará el pistoletazo de salida a un fin de semana donde, además de las carreras en el circuito, las motos tomarán las calles de la ciudad, que recibirá a los aficionados con conciertos gratuitos, exposiciones y gastronomía.