El IMD ofrece actividades deportivas para fomentar la actividad física y el bienestar de los mayores en Cádiz

Nuevas actividades deportivas para mayores. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal del Deporte (IMD) del Ayuntamiento de Cádiz ofrece descuentos en actividades en sus instalaciones dirigidas a personas mayores con el objetivo de fomentar la actividad física, la socialización y el bienestar entre la población sénior de la ciudad.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, se trata de las actividades de 'Expresión corporal', 'Gimnasia funcional' y 'Psicomotricidad para mayores', que se desarrollan hasta el próximo 30 de junio en distintos polideportivos de la ciudad y están pensadas para grupos reducidos de entre cinco y quince personas, "asegurando una atención personalizada".

El concejal de Deportes, Carlos Lucero, ha indicado que "desde el Ayuntamiento mantenemos nuestro compromiso con iniciativas que promuevan la salud, la diversión y la socialización también entre las personas mayores, porque creemos que una ciudad saludable es una ciudad que cuida de todos sus ciudadanos".

En ese sentido, ha explicado que con estas nuevas actividades deportivas "se les ofrece la oportunidad de mantenerse activos, mejorar su bienestar físico y, al mismo tiempo, disfrutar de la compañía de otros vecinos de la ciudad", al tiempo que ha asegurado que "el deporte no tiene edad, y nuestro objetivo es que todos puedan practicarlo de manera segura y adaptada a sus necesidades".

En concreto, las clases de 'Expresión corporal' serán los martes y jueves de 11,30 a 12,30 horas en el Polideportivo La Paz; mientras que las de 'Gimnasia funcional' serán los lunes, miércoles y viernes de 10,30 a 11,30 horas en el Polideportivo El Náutico. Por último, las de 'Psicomotricidad para mayores' serán los martes y jueves de 9,45 a 10,45 horas y de 10,45 a 11,45 horas en la Piscina de Astilleros.

El coste de inscripción es de 8,70 euros al mes por una sesión semanal, y se ofrece un descuento del 50 por ciento para mayores de 60 años residentes en Cádiz.

Las inscripciones se pueden realizar en las oficinas de atención al usuario del IMD, en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz --en la Avda. Periodista Beatriz Cienfuegos, con teléfono 956 211 256--, en la Piscina de Astilleros --en el Paseo Marítimo de Astilleros, con teléfono 956 209 449-- y en el Polideportivo El Náutico --en la Plaza de Filipinas, con teléfono 956 229 041--. Para más información, también se puede contactar por correo electrónico en 'oficinaimdcadiz@eulen.com' o visitar la página web 'https://deporte.cadiz.es'.