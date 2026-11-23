Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - CNP - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha llevado a cabo dos actuaciones contra el cultivo y producción de marihuana en una zona rural de en La Barca de la Florida, una entidad local de Jerez de la Frontera, donde se han intervenido más de 2.400 plantas de marihuana y se han detenido a cuatro personas como presuntas responsables de estos cultivos.

Las intervenciones se desarrollaron el 17 de noviembre y se saldaron con la detención de estas cuatro personas como presuntas responsables de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, como ha apuntado la Policía Nacional en una nota.

La primera actuación tuvo lugar después de que los investigadores detectaran indicios de la existencia de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda. Tras comprobarse, con la colaboración de técnicos de la compañía eléctrica, la existencia de una acometida presuntamente ilegal y un consumo eléctrico anómalo, los agentes localizaron una instalación destinada al cultivo indoor.

En el interior del inmueble se encontraron 99 plantas de marihuana, con un peso aproximado de 21,9 kilogramos, y se detuvo a su presunto responsable.

En una segunda actuación, los investigadores realizaron una entrada y registro judicial en una finca de la misma zona, donde localizaron una importante infraestructura destinada al cultivo intensivo de marihuana.

La instalación contaba con varias dependencias acondicionadas para el cultivo y secado de la droga, dotadas de numerosos aparatos de aire acondicionado, filtros, extractores, ventiladores y lámparas de iluminación. Algunas de estas estancias se encontraban incluso habilitadas bajo tierra.

Durante el registro, los agentes intervinieron 2.353 plantas de marihuana, así como 60,725 kilogramos de cogollos preparados para su distribución. En el lugar también se localizaron diferentes elementos y anotaciones relacionados con los tiempos de cultivo.

Esta segunda intervención se saldó con la detención de otras tres personas, presuntamente relacionadas con la actividad ilícita desarrollada en la finca.

En ambas actuaciones se constató la existencia de conexiones ilegales a la red de suministro eléctrico para abastecer las instalaciones de cultivo, con consumos muy superiores a los habituales en una vivienda.

Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial en el marco de las correspondientes diligencias policiales.

Según ha indicado la Policía, este tipo de instalaciones, además de ocasionar importantes perjuicios económicos a las compañías suministradoras, representan "un grave peligro" para la seguridad ciudadana, debido al riesgo de incendios, cortocircuitos y descargas eléctricas, así como a las posibles interrupciones del suministro eléctrico que pueden afectar a los vecinos de la zona.