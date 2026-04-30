Investigado un conductor por circular a 173 km/h en un tramo limitado a 80km/h de la A-7 en Los Barrios (Cádiz)

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ALGECIRAS (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz está investigando al conductor de un turismo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras ser captado a una velocidad de 173 km/h en un tramo limitado a 80km/h de la autovía A-7, que une Algeciras con Barcelona.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de abril, durante un servicio de control de velocidad establecido en la A-7, en concreto en el término municipal de Los Barrios (Cádiz), cuando el conductor de un turismo fue captado por un cinemómetro instalado en vehículo oficial circulando a 173 km/h, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz ha investigado al conductor del vehículo por un delito contra la seguridad vial, recogido en el artículo 379.1 del código penal por velocidad excesiva.

El delito está castigado con la pena de prisión de tres meses a seis meses o con una multa de seis a 12 meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.

Desde la Guardia Civil se ha recordado que la velocidad excesiva reduce la capacidad de reacción, multiplica la posibilidad de sufrir un siniestro y agrava sus consecuencias. Es por ello que respetar los límites de velocidad "no es sólo una norma, es el margen que salva vidas".