Investigado el conductor de una moto por circular a 178 km/h en un tramo de 80 en la A-48 por Chiclana (Cádiz)

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga al conductor de una motocicleta como autor de un supuesto delito contra la seguridad vial, tras ser captado por un cinemómetro instalado en vehículo oficial, en un punto de verificación, circulando a 178 km/h en un tramo de 80 en la A-48 a la altura de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron el día 17 de octubre, en la carretera A-48 (CA-33-N-340), cuando el conductor fue captado en un control circulando a 178 km/h en un tramo limitado a 80 km/h.

Por ello, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (G.I.A.T.), del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz ha investigado al conductor de la motocicleta por un supuesto delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 379 del Código Penal (exceso de velocidad).

En este sentido, la Guardia Civil ha recordado que puede ser castigado con la pena de prisión de tres a seis meses, o con la multa de seis a 12 meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.