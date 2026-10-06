Investigan a un conductor por simular el robo de su coche tras protagonizar un accidente vial en Barbate (Cádiz)

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

BARBATE (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz está investigando a un hombre como presunto responsable de un delito de conducción temeraria y otro de simulación de delito, después de que denunciase falsamente el robo de su vehículo, con el que instantes antes había protagonizado un accidente vial en Zahora, pedanía de Barbate.

Los hechos ocurrieron en las proximidades de Zahora, cuando el investigado invadió con su turismo el sentido contrario de la carretera, colisionando contra elementos de la vía y abandonando el vehículo siniestrado, obstaculizando gravemente la vía y poniendo en peligro su vida y la del resto de conductores, como ha explicado el Instituto Armado en una nota.

La investigación realizada ha concluido que el conductor del vehículo condujo con temeridad manifiesta, provocando un siniestro vial, y que, tras abandonar el vehículo en el lugar del accidente, presentó una denuncia para simular la sustracción del mismo en dependencias oficiales de la Guardia Civil de Barbate.

El Equipo de Investigación de Siniestros de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz, ha investigado a esta persona por un delito contra la Seguridad Vial por conducción temeraria, en concurso con un delito de simulación de delito, recogidos en los artículos 380 y 457 del código penal respectivamente.

El primero de los delitos está castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. El segundo de los delitos prevé una pena de multa de seis a 12 meses.

La Guardia Civil ha recordado la obligatoriedad de permanecer en el lugar del accidente hasta la llegada de las fuerzas policiales, haciendo hincapié en las consecuencias penales que puede tener el abandono de la zona donde se ha producido el siniestro vial, así como la simulación del delito denunciando el robo del vehículo con la intención de eludir la acción de la justicia.