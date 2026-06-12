Investigan a dos personas por la venta de artículos falsificados en Jerez y Rota

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos personas por la venta de artículos falsificados tras intervenir, en varios dispositivos encaminados a la lucha contra la propiedad industrial, 111 artículos falsificados en una tienda de alimentación en Jerez de la Frontera y 550 prendas de ropa en el mercadillo de Rota (Cádiz). A las dos se les investiga por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Según ha indicado en una nota, la mayoría de los artículos corresponden a ropa y perfumes de reconocidas marcas cuyos envases y envoltorios presentaban un precio para su posterior venta.

Los hechos ocurrieron durante varios dispositivos policiales encaminados a la lucha contra los delitos de la propiedad industrial, cuando los guardias civiles una inspección el pasado día 2, en un establecimiento de alimentación de la localidad de Jerez observaron que se encontraba en horario de venta al público y realizando su actividad laboral en ese mismo momento.

Durante la inspección los agentes hallaron, a simple vista y dispuesto para la venta al público, varias prendas de ropa, de reconocidas marcas, en el interior de envoltorios de plástico, lo hizo sospechar que podría tratarse de género falsificado. Además, localizaron en el almacén anexo al mostrador cajas apiladas que contenían más género fraudulento y perfumes de marcas muy prestigiosas.

Por otro lado, este viernes los guardias civiles han realizado otro dispositivo en el mercadillo de la localidad de Rota donde han hallado en uno de los puestos de venta ambulante 550 prendas de ropa falsificadas de varias marcas de prestigio.