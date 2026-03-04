Investigan el hallazgo del cadáver de un varón en una planta de reciclaje de Jerez (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de vehículos policiales - POLICÍA NACIONAL - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz está investigando el hallazgo del cadáver de un varón de mediana edad y de origen africano en las instalaciones de la planta de reciclaje situada en el complejo de Las Calandrias, en la zona de El Portal, en Jerez de la Frontera.

Los hechos se han dado a conocer alrededor de las 09,50 horas de este miércoles 4 de marzo, cuando se ha recibido un aviso en el 091 alertando de la posible aparición de un cuerpo sin vida entre restos de basura durante las labores de retirada de residuos con maquinaria pesada en la planta, ha informado la Policía en un comunicado.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones policiales, que han confirmado el hallazgo del cadáver y han comenzado el correspondiente protocolo judicial, haciéndose cargo de la investigación agentes de la Policía Nacional.

Agentes de Policía Científica y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) continúan con las diligencias de investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, señalándose que en estos momentos no consta denuncia por desaparición relacionada con los hechos.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas.