Investigan a un hombre en Los Barrios (Cádiz) tras un vídeo de un perro de caza matando a una cría de corzo

Archivo - Un vehículo del Seprona - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras está investigando a un vecino de Los Barrios (Cádiz) como presunto autor de un delito contra la flora y fauna silvestre, después de que se publicase en redes sociales un vídeo en el que se mostraban imágenes de un perro de raza pastor belga malinois atacando a una cría de corzo y causándole la muerte de forma violenta.

El vídeo de la agresión, grabado por el propietario del animal, circulaba en redes bajo el título 'Modo cazador sin escopeta' y fue descubierto por los agentes del Seprona gracias al ciberpatrullaje, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

Los agentes pudieron determinar que los hechos tuvieron lugar en una vía pecuaria del término municipal de Los Barrios, en la zona conocida como El Jaramillo.

El autor de los mismos, un vecino de esta localidad de 29 años de edad, fue identificado e investigado por un delito contra la flora y fauna silvestre.

Por tales motivos, se instruyeron las correspondientes diligencias que junto a las imágenes objeto de investigación han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.