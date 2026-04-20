Jerez (Cádiz) se adhiere al manifiesto 'Ponle Freno Peatones 2030' e implementará medidas de Seguridad Vial

Archivo - Paso de peatones repintado cerca de un colegio en Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), presidido por la alcaldesa, María José García- Pelayo, ha aprobado el manifiesto 'Ponle Freno Peatones 2030', mediante el cual adquiere el compromiso de implementar una serie de medidas de Seguridad Vial destinadas a promover la reducción de víctimas por atropello "al 50%"

Esta iniciativa se presentó el pasado 17 de marzo y va orientada a impulsar un amplio consenso entre los municipios para llevar a cabo acciones dirigidas a rebajar el número de personas que sufren atropellos en entornos urbanos, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

En su condición de presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcaldesa de Jerez, García-Pelayo procedió a formalizar la adhesión del municipio al citado manifiesto, que está promovido por el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-Axa de Seguridad vial, situándose así entre las primeras ciudades en sumarse a esta iniciativa, en concreto, la undécima.

Entras las ciudades adheridas figuran Zaragoza, Palma, Málaga, Palencia, Bilbao, Santander, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, entre otras.

Durante su intervención, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha señalado que el compromiso municipal se centrará en el impulso del refuerzo técnico y reglamentario, y también de recursos humanos para permitir que "en 2030 los peatones fallecidos o heridos de gravedad se reduzcan a la mitad".

Del mismo modo ha detallado el contenido de un informe de la Policía Local, en el que se refleja que Jerez contabilizó en el periodo 2019-2021 un total de 136 atropellos, de los cuales 101 afectaron a peatones, con dos víctimas mortales.

El balance incluye también cinco siniestros con patinetes y 30 de bicicletas, y localiza los puntos con mayor concentración de accidentes, como el Paseo de las Delicias, avenida Europa, Juan Carlos I, Rafael Verdú, o Lola Flores, entre otras vías principales.

COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO

Mediante este acuerdo, la ciudad se compromete a adoptar varias iniciativas incluidas en el manifiesto para lograr en 2030 una reducción del 50% de personas fallecidas o heridas graves en accidentes de tráfico por atropellos.

Así, se compromete a crear o modificar los pasos de peatones siguiendo el modelo de 'Paso de Peatones Ponle Freno'; y a aumentar las zonas peatonales en los núcleos urbanos; a ampliar las zonas de límite 20 km/h y 30 km/h de prioridad peatonal con la tendencia de que haya arterias con límite 50 km/h y varios carriles de conexión que posibiliten el desplazamiento fluido entre barrios (50) y el desplazamiento interno lento (20 y 30) en el interior de los mismos, que invite a caminar o utilizar el transporte público.

También prevé mejorar el paisajismo y estrechar las vías en las zonas 30 y 20, ya que cuanto más seguro percibe el entorno el usuario motorizado, más rápido se desplaza, mientras que cuanto más peatonal lo percibe, más lento lo hace.

El Ayuntamiento facilitará aceras confortables retirando obstáculos, proponiendo la utilización de postes comunes de titularidad municipal que puedan albergar, en un solo poste, semáforo, alumbrado y señalética, e incentivará en los cruces masivos de peatones sistemas de inteligencia artificial que permitan a los semáforos regular los tiempos de paso de los peatones en función del flujo de personas.

Asimismo, Jaime Espinar ha anunciado que se está trabajando en establecer un sistema concreto de pasos de peatones elevados, con buena visibilidad.

"En el proyecto del nuevo aparcamiento que se va a desarrollar en Hijuela de la Marquesa ya se incluirán este tipo de pasos de peatones, y por lo tanto ya estamos dando cumplimiento a este manifiesto", ha avanzado.

De igual forma, ha explicado el "importante trabajo" que se está llevando a cabo para reforzar la seguridad vial en Jerez, con medidas planteadas en los últimos años, como el refuerzo de peatones elevados, instalación de iluminación led o de radares pedagógicos.

En este sentido, ha señalado la importancia de implicar a toda la ciudadanía y a las organizaciones sociales en la difusión y cumplimiento manifiesto y ha anunciado que las medidas que se implementen quedarán recogidas en el Plan de Seguridad Vial, cuya aprobación inicial se prevé impulsar a comienzos del próximo año, con el objetivo de consolidar una hoja de ruta "estable y medible" hacia la meta 2030.

Por último, y también en materia de seguridad vial, el teniente de alcaldesa ha recordado el reciente inicio de expediente de contratación del nuevo contrato de conservación, mantenimiento e instalación de señalización vertical, horizontal y balizamiento, que tendrá una duración de cuatro años, más uno de prórroga, y que supondrá mejoras en cuanto a recursos humanos y materiales, así como novedades como la dotación de postes de paradas de autobús nuevos y paneles luminosos LED.