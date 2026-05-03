Jerez realiza tareas de mantenimiento de las fuentes de la avenida de Europa, la plaza de San Andrés y la Venencia

Fuente de la avenida de Europa, en Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, incentiva el embellecimiento de la ciudad mediante el cuidado y el mantenimiento de fuentes de la ciudad como las ubicadas en la avenida de Europa, inaugurada en 1989 para conmemorar la presidencia española de la Unión Europea de ese año, y la fuente del Monumento de las Edades del Hombre, en la plaza de San Andrés.

Se han realizado actuaciones de limpieza y mantenimiento que se programan periódicamente con la finalidad de que estos elementos ornamentales cumplan su función en perfecto estado y realcen la belleza de la ciudad, contribuyendo a mejorar la imagen urbana, la protección del patrimonio y el bienestar ciudadano, ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

En este caso, se ha procedido a la limpieza, llenado y clorado del agua de ambas fuentes. En el mismo entorno de la fuente de la plaza de San Andrés, hace pocos días, el Ayuntamiento ha realizado una intervención con el fin de mejorar la accesibilidad y eliminar barreras arquitectónicas de la calle Rosario, con el rebaje de los bordillos de los pasos de peatones.

En estos días, igualmente, el Ayuntamiento va a realizar trabajos de mantenimiento en el monumento a la Venencia, en la glorieta Manuel Simó de la Riva, acometiendo el pintado del exterior de la fuente y la limpieza de las letras de la palabra 'Jerez' que luce esta obra monumental, construida en homenaje a la cultura enológica de la ciudad.

Recientemente, el Ayuntamiento ha intervenido también en el mantenimiento de las fuentes de la calle Ancha, dedicada al explorador jerezano Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y en la fuente de la plaza de Santiago y otros puntos de la ciudad, como la plaza del Caballo, Aladro y Mamelón. Del mismo modo, se ha sometido a una revisión y reparación, en su día, la fuente de la plaza del Arenal y se han puesto a punto otras tres ubicadas en el Alcázar de Jerez recientemente.

Para el Gobierno de la ciudad "es importante realizar este tipo de actuaciones y cuidar los detalles para embellecer la ciudad, mejorando los espacios públicos, la estética y la calidad de vida de la ciudadanía y de los visitantes".

