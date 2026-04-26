La Junta destaca el "éxito deportivo" del GP de Jerez con 364 incidencias y un 27% menos que en ediciones anteriores

El consejero Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal visitan el PMA instalado en el circuito de Jerez. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado que este domingo ha estado marcado por el "éxito deportivo" con los cinco podios españoles, al afirmar que "ha ganado Jerez, Andalucía y España con esta brillante organización" del Gran Premio de España de Motociclismo, que ha registrado un total de 364 incidencias, de las que el 95% han sido de carácter leve, con escasos ingresos hospitalarios, lo que supone una reducción del 27% respecto a ediciones anteriores.

En declaraciones a los medios desde el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, ha precisado que este domingo se han contabilizado 16 incidencias sanitarias, "prácticamente todas leves", además del fallecimiento del motorista en El Puerto de Santa María.

En este contexto, ha calificado el operativo como "el mayor éxito organizativo en materia de seguridad y emergencias de todos los grandes premios celebrados hasta la fecha", y ha subrayado que ha implicado a más de 4.500 efectivos. "Se ha trabajado durante muchos meses en un dispositivo que se inicia al día siguiente de cada edición, porque siempre hay margen de mejora y perfeccionamiento", ha añadido, destacando que el evento ha convertido a la ciudad "en la capital mundial del deporte".

Asimismo, señalado que el "éxito" del dispositivo se debe a las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento en materia de transporte, movilidad y organización de los aparcamientos, destacando incluso detalles como la correcta señalización de las plazas para motos y vehículos, lo que ha permitido agilizar notablemente los flujos de entrada y salida.

En este sentido, ha subrayado que el operativo se basa en tres pilares fundamentales: "la planificación, porque todo está preparado y no se improvisa nada en el circuito; la anticipación, tomando decisiones clave antes de que surjan los problemas; y la coordinación entre todas las administraciones", añadiendo que "aquí no hay colores políticos, hay un sólo color, que es la seguridad".

Por último, ha atribuido la reducción de incidencias a la concienciación ciudadana, al comportamiento responsable de los asistentes y al cumplimiento de las normas, fruto también de las campañas de información y del trabajo conjunto de la Dirección General de Tráfico, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el servicio de emergencias 112 Andalucía.