La Junta destina 250.000 euros a actuaciones de emergencia en vías pecuarias de Barbate (Cádiz)

Óscar Curtido comprobando las actuaciones que se realizan en las vías pecuarias. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BARBATE (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado la zona de Barbate donde han comenzado trabajos de emergencia en vías pecuarias dañadas por el paso del tren de borrascas, con una inversión de 250.000 euros.

Según ha indicado la Junta en una nota, en este recorrido por la colada de Buenavista y de los Carrascales ha estado acompañado por los concejales del Ayuntamiento barbateño Ana Moreno, primera teniente de alcalde, y Juan Miguel Muñoz, segundo teniente de alcalde, así como por el equipo técnico.

Óscar Curtido ha subrayado la importancia de las tareas que se desarrollan en Cádiz en el marco del Plan Andalucía Actúa y ha resaltado el compromiso a este respecto. "Llevamos meses trabajando en la provincia, para localizar daños y acometer actuaciones necesarias", ha asegurado el delegado, que ha subrayado el trabajo técnico y la colaboración institucional.

Al referirse a Barbate, el delegado territorial ha detallado que la inversión estimada para reparar vías pecuarias en el término municipal barbateño cuenta con un presupuesto estimado de 250.000 euros. Además de la actuación iniciada en la colada de Buenavista y de los Carrascales, se contemplan otras actuaciones en las vías pecuarias del cordel de la Barca, cordel Pozo de la Morilla y vereda de Zahora, según ha indicado.

Curtido ha explicado que el motivo de actuación se concreta en daños ocasionados por las lluvias, escorrentías y erosión del firme tras el paso del tren de borrascas y el objetivo consiste en "recuperar la funcionalidad de las vías pecuarias y mejorar la seguridad".

Así, los trabajos en estas vías consisten en la reparación del firme, el aporte de zahorra, la limpieza y reperfilado de cunetas, así como el arreglo de pasos de agua y el saneo de blandones.

Óscar Curtido ha recordado que se realizan tareas de emergencia de este tipo en equipamientos de uso público, caminos forestales y vías pecuarias, en ésta y otras comarcas de la provincia afectadas este año por el paso de los temporales.

Asimismo, el delegado también ha subrayado la relevancia de las vías pecuarias en las comunicaciones entre municipios y en el ámbito rural, así como su funcionalidad, "por el bien de la conectividad e incluso en pro del turismo de naturaleza, ya que estas vías se usan para hacer senderismo y comunican entornos naturales".

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Barbate, Ana Moreno y Juan Miguel Muñoz han agradecido a la Junta de Andalucía y al delegado territorial su compromiso con el municipio en esta materia, remarcando la importancia de la colaboración institucional y de estas vías pecuarias en la zona.

Por otro lado, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha resaltado el valor del entorno natural en este término municipal, con el Parque de La Breña y Marismas del Barbate.