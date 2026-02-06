La Junta permite la vuelta condicionada de todos los ciudadanos de San Roque (Cádiz) a sus casas

Reunión de coordinación en el Ayuntamiento de San Roque ante el temporal de viento y lluvia. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) ha señalado que la jornada de este viernes se mantiene con alerta amarilla y las mismas restricciones por parte del Consistorio, que las mantendrá todo el fin de semana, aunque ha apuntado que la Junta de Andalucía permite la vuelta condicionada de todos los ciudadanos de la localidad a sus casas.

En este sentido, ha indicado en una nota que la Junta ha anunciado a los vecinos que han sido desalojados que pueden volver a sus viviendas adoptando medidas de precaución. En todo caso, la llegada de la borrasca Marta, este sábado, puede revertir la situación y que los vecinos afectados deban ser desalojados de nuevo.

En la actualidad son 341 vecinos de San Roque los que se encuentran desalojados como media de prevención a causa de las crecidas de los ríos Guadarranque y Guadiaro. En concreto 156 son vecinos de la Estación y Guadarranque, 36 de San Enrique, 26 en Guadiaro y 123 en Puerto de Sotogrande.

En lo que se refiere a las incidencias durante la jornada del viernes, el Ayuntamiento ha explicado que la zona norte del municipio junto a Estación y Guadarranque aún sufren las consecuencias de la borrasca Leonardo.

Asimismo, ha subrayado que desde el Ayuntamiento de San Roque los agentes operativos continúan en marcha para solventar los efectos de la borrasca Leonardo y se siguen paliando los efectos del temporal, que sigue dejando imágenes como la de la carretera que comunica San Enrique con Tesorillo y El Secadero desde San Enrique, a la altura de La Capilla Polo, que muestra daños estructurales severos, con el asfalto destrozado e inundado después de las altas precipitaciones que se han producido estos días en el municipio.

El Ayuntamiento ha indicado que la Guardia Civil ha llevado a cabo varios rescates de animales en fincas de San Enrique de Guadiaro como consecuencia de la borrasca Leonardo. Las fuertes lluvias registradas durante el temporal han generado situaciones de riesgo para los animales, obligando a los agentes a intervenir en condiciones especialmente adversas.