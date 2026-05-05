Un juzgado condena a dos personas a una multa de 180 euros por amenazar a una auxiliar de enfermería en Algeciras

Archivo - Hospital Punta Europa de Algeciras. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Algeciras número 5 ha condenado a un hombre y a una mujer como autores de un delito leve de amenazas a una profesional del Hospital Universitario Punta de Europa, en esta localidad de la provincia de Cádiz, imponiendo a ambos un mes de multa con una cuota diaria de seis euros, es decir, un total de 180 euros.

Según ha indicado la Junta en una nota, los hechos sucedieron en octubre del pasado año 2025 cuando los ahora condenados mantuvieron una discusión con una auxiliar de enfermería del centro hospitalario de Algeciras, a la que profirieron amenazas.

Ante lo ocurrido, la profesional sanitaria cursó la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.

Durante el juicio, ambos han reconocido los hechos, por lo que el juez los ha condenado a un mes de multa con una cuota diaria de seis euros, con la responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas en caso de impago.

Tanto la Delegación Territorial de Sanidad en Cádiz como el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste han mostrado su satisfacción por esta condena, ya que "demuestra que cualquier episodio de violencia en un centro sanitario puede ser castigado, independientemente de su concisión, agresión física, amenaza o insulto".