Un juzgado dicta una orden de alejamiento y multa a una mujer por amenazar a una médica del Hospital de Jerez

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha emitido una condena por un delito leve de amenazas contra una mujer que amenazó a una facultativa del Hospital Universitario de Jerez, el pasado 24 de septiembre, en las Urgencias Pediátricas del centro, dictando una multa y orden de alejamiento.

Según ha indicado la Junta en una nota, la magistrada refleja como hechos probados que la acusada accedió a una zona restringida de uso exclusivo para personal sanitario y fuera del horario de visitas del centro con la intención de ver a un familiar ingresado, pese a que no tenía autorización para ello y se le había dicho expresamente. Cuando la médica le llamó la atención sobre este comportamiento, la mujer comenzó a amenazarla con atentar contra su integridad física.

Así, como autora responsable de un delito leve de amenazas, la pena dictada es de dos meses de multa a razón de una cuota diaria de cinco euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas impagadas y al pago de las costas causadas. Además, como pena accesoria, se impone a la acusada, que no acudió al juicio pese a estar legalmente citada, la prohibición de aproximación a la víctima a una distancia inferior a 200 metros por un plazo de seis meses, en cualquier lugar que se encuentre, incluyendo domicilio y lugar de trabajo, en este caso, el Hospital Universitario de Jerez.

Por su parte, la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo, así como el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, han mostrado su "satisfacción" por esta condena, ya que "demuestra que cualquier episodio de violencia en un centro sanitario puede ser castigado, independientemente de su naturaleza".

Además, la delegada territorial, Eva Pajares, ha mostrado "todo su apoyo" a la profesional agredida, que ha sido defendida por la asesoría jurídica del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz.