Juzgado estima recurso de ecologistas contra un proyecto hostelero en El Palmar (Cádiz) por su impacto ambiental

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CÁDIZ 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Cádiz ha estimado el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción en Cádiz contra un proyecto para construir un complejo hostelero en El Palmar que contó con la aprobación del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, administración que no permitió la participación de este grupo ecologista como parte interesada durante el desarrollo del expediente administrativo.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado señala que "sin duda existe una protección del medio ambiente en dicho proyecto de actuación que afecta directamente al cada vez más maltrecho litoral gaditano" y que "es evidente" que la asociación recurrente, "constituida específicamente para defender el medio ambiente, debió se reconocida como parte interesada desde un primer momento por cuanto su legitimación es evidente".

De esta manera, declara la nulidad de la resolución recurrida por los ecologistas y la retroacción de las actuaciones hasta la primera personación de este grupo, solicitada por primera vez al Ayuntamiento el 23 de abril de 2021.

En el recurso, el grupo ecologista solicitaba la nulidad del proyecto urbanístico, que iba a ser realizado "en suelo no urbanizable", entendiendo que "no cumple con la necesaria utilidad pública o interés social", además de entender que "no se ofrece ni una sola razón que acredite la necesidad de ubicarlo" en dicho suelo, catalogado de "especialmente protegido" por la legislación específica.

También pedía que se declarase que el Ayuntamiento de Vejer "infringió el derecho de Ecologistas en Acción Cádiz a ser parte interesada en el expediente administrativo".

A este respecto, el Contencioso-Administrativo reconoce que el Ayuntamiento denegó la personación de los ecologistas como parte interesada en el expediente administrativo del proyecto y "desestimó el recurso de reposición formulado" por el grupo naturalista. Además, argumenta y legitima su participación en el procedimiento al ser "defensores primordiales" del medioambiente.

La primera solicitud de Ecologistas para personarse como parte interesada en este expediente administrativo fue en abril de 2021, y es justamente desde esa fecha donde el Contencioso-Administrativo declara la retroacción de las actuaciones realizadas respecto a este proyecto.

El juzgado considera que al estimar el primer motivo esgrimido por el recurrente sobre su personación en el procedimiento, "no es necesario entrar en el resto de las pretensiones".

En una nota, Ecologistas ha señalado que tras esta sentencia, el complejo hostelero "no cuenta con proyecto de actuación ni con licencia de obras de actividad legalmente aprobados" y que el Ayuntamiento "tiene que volver a tramitar de nuevo esos expedientes a partir de la fecha mencionada", teniendo además que considerar a esta asociación como parte interesada.