Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer recibieron más de 6.600 denuncias durante 2025 en la provincia de Cádiz

Archivo - Vista de la Audiencia Provincial de Cádiz - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en la provincia de Cádiz recibieron durante el año 2025 un total de 6.666 denuncias, lo que supone un 6% más que el año anterior, y 4.687 víctimas, de las cuales el 7% se acogió a la dispensa a la obligación de declarar como testigo, según la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), recogida por Europa Press, que indica además que del total de las víctimas, 3.999 fueron españolas y 688 extranjeras.

Igualmente, la memoria del TSJA señala que a lo largo de 2025 se han adoptado 849 órdenes de protección que supone el 88% de las incoadas y se han dictado 190 sentencias penales condenatorias, el 65% del total de las sentencias.

Por otra parte, la memoria ha valorado la carga de trabajo teniendo en cuenta las nuevas plazas creadas en 2025, aunque ha recordado que unas se han puesto en marcha en octubre y otras en diciembre. Partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 1.600 asuntos como carga de trabajo anual, esa cifra es superada fundamentalmente en Cádiz, ha señalado.

No obstante lo anterior, habrá que valorar la incidencia de la nueva asunción de competencias en materia de violencia sexual, conforme a la previsiones de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha indicado en su memoria el TSJA, que ha señalado que por el momento es prematuro, porque entró en vigor en octubre de 2025 y aún no es posible realizar una valoración significativa del impacto, si bien a título indicativo puede dejarse referenciado que en 2025 se han contabilizado en toda Andalucía 517 procedimientos relativos a delitos de violencia sexual ingresados en estos órganos especializados.

A partir de aquí, para el TSJA parece lógico fomentar la creación de nuevas secciones comarcalizadas y especializadas de Violencia sobre la Mujer. Así, propone valorar la determinación de posibles agrupaciones de partidos judiciales en Andalucía para el conocimiento de los asuntos atribuidos a las secciones de Violencia sobre la Mujer.

En este sentido, indica en la memoria que en la provincia de Cádiz puede plantearse la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Cádiz a los partidos judiciales de Chiclana y Barbate, condicionada a la creación de una nueva plaza de titular.

Igualmente, puede plantearse la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Jerez de la Frontera a los partidos judiciales de Arcos de la Frontera, Sanlucar de Barrameda, Rota, Ubrique y El Puerto de Santa María, condicionada a la creación de una nueva plaza de titular.