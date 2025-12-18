Landaluce dice que va a "seguir" en la Alcaldía de Algeciras y que los algecireños le "apoyan por la calle"

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha asegurado que va a "seguir" en la Alcaldía y que espera "tener toda la energía para poder luchar" por Algeciras. "Hasta ahora lo he logrado, tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de mis compañeros y me están haciendo perder unos días preciosos y sufrir muchos días, pero Algeciras lo merece y los algecireños me apoyan en la calle, así que vamos a seguir", ha afirmado.

En una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, Landaluce ha insistido en que sobre el caso del presunto acoso "no hay ni una sola denuncia, no hay ni una sola denuncia de ninguna mujer".

En este sentido, ha manifestado que "hace un año y poco empezó una campaña y al día siguiente mis compañeras dijeron que era mentira lo que decía el PSOE". Asimismo, ha señalado que el PSOE anunció que había denunciado en la Fiscalía pero "no lo habían hecho y ahora, un año después y coincidiendo con todo este follón, resulta que el 10 de diciembre dicen de nuevo que van a presentar una denuncia en el Supremo".

Igualmente ha insistido en que en octubre del pasado año "hay un comunicado de mis dos compañeras --las que supuestamente aparecen en wahtsapp sobre un posible acoso-- diciendo que es mentira, es decir, no hay ninguna sola denuncia de ninguna mujer".

En cuanto a las supuestas "presiones" a una exconcejal, y posteriormente asesora, para tratar de "encubrir" un presunto acoso sexual, Landaluce ha insistido en el correo recibido por esa persona "diciendo que todo esto es un montaje". "Me lo hace incluso por escrito, manuscrito también, es decir, que no hay nada", ha asegurado.

Finalmente, ha señalado que ha pedido a su abogado presentar una querella. "Tenemos que denunciar esto, esto no se puede quedar así, que han utilizado hasta a mi madre, que va a cumplir 90 años dentro de unos días", ha concluido.