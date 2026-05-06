La Línea (Cádiz) aprobará una ordenanza contra la prostitución que prevé sanciones de 3.000 euros a los clientes

Archivo - Juan Franco, alcalde de La Línea, en rueda de prensa. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) aprobará este jueves, 7 de mayo, una nueva ordenanza contra la prostitución que prevé sanciones de hasta 3.000 euros para los clientes de esta práctica, con el objetivo de proteger a las víctimas de trata de seres humanos.

En una nota, el Ayuntamiento ha indicado que la ordenanza es fruto del trabajo conjunto con Hogar Betania, entidad que destaca por "su reconocimiento nacional tratando este asunto que afecta a la dignidad de miles de personas", en palabras del alcalde linense, Juan Franco.

El Ayuntamiento someterá a aprobación en el pleno de este jueves la nueva ordenanza municipal, una iniciativa que el alcalde ha definido como "un paso más en la lucha por la dignificación de las personas y contra la trata", una realidad que "afecta a mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad".

En concreto, la ordenanza tiene como objetivo principal "penalizar la demanda para proteger a la víctima". En este sentido, el alcalde ha señalado que el compromiso municipal pasa por "regular esta situación para penalizar no a las víctimas de la prostitución, sino a las personas que soliciten estos servicios", estableciendo multas de hasta 3.000 euros.

La aprobación de esta ordenanza representa para el consistorio "un ejemplo de la colaboración entre el asociacionismo social y la administración pública en defensa de la igualdad y los derechos humanos", como ha manifestado Juan Franco, quien ha añadido que la medida es "una respuesta necesaria frente a la explotación sexual y la trata", que "por desgracia todavía sigue existiendo".

Tal y como ha trasladado, la voluntad de su gobierno, de La Línea 100x100, que cuenta con mayoría absoluta en la corporación municipal, es "erradicar estas conductas" en el municipio mediante "herramientas legales que combatan la vulneración de la dignidad personal".