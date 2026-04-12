Manu Sánchez regresa este lunes al Gran Teatro Falla de Cádiz con el espectáculo 'Entregamos'

Archivo - El artista andaluz Manu Sánchez en una secuencia de 'Entregamos'. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro Falla de Cádiz se prepara para recibir a Manu Sánchez, reciente pregonero del Carnaval de Cádiz, quien vuelve a la capital gaditana para presentar 'Entregamos' el lunes, 13 de abril, en una cita "muy especial" con doble función a las 17,00 y 20,30 horas.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, las entradas están a la venta en los canales habituales. 'Entregamos' es la propuesta "más personal y auténtica" de Manu Sánchez hasta la fecha, con un espectáculo "que entrelaza risas, confesiones y reflexiones en un viaje emocional que conecta de forma directa con el público".

Con una combinación de humor ácido, ironía y una sinceridad desgarradora, Manu Sánchez se muestra cercano, genuino y dispuesto a abrirse sobre el escenario a través de "una introspección valiente que transita entre la carcajada y la emoción", como resumía una espectadora: "de la risa al llanto, sin pasar por el drama".

Según palabras del propio artista, 'Entregamos' es "un grito de vida y un canto al presente". Una obra que busca provocar carcajadas "para morir de risa", al tiempo que invita a la reflexión desde una mirada honesta y vitalista.

En definitiva, una explosión de humor directo y vibrante, diseñada para emocionar, hacer reír sin tregua y generar "esa conexión única" que Manu Sánchez logra con el público, "convirtiendo cada función en una experiencia única y compartida".

El espectáculo llega a Cádiz en el marco de una "gira imparable" que está colgando el cartel de 'sold out' "allá por donde pasa". Además, 'Entregamos' continúa sumando reconocimientos. En 2025 ha sido distinguido con el Premio Miguel Gila de la SGAE al Mejor Espectáculo Nacional de Humor, y recientemente ha recibido dos nominaciones a los Premios Lorca de las Artes Escénicas de Andalucía, en las categorías de Mejor Intérprete Masculino y Mejor Autoría Teatral.

Respaldado por la longeva trayectoria escénica del artista y la producción de 16 Escalones, este montaje se suma a una lista de grandes éxitos como 'El Gran Emigrante', 'Giraldilla', 'El Buen Dictador', 'El Último Santo' o 'El Rey Solo', todos ellos marcados por el favor del público y la crítica.

En suma, la Administración local ha concretado que el regreso de Manu Sánchez al Gran Teatro Falla ha supuesto un reencuentro con su público, con Cádiz y con un escenario que forma parte de su historia.