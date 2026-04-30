Gavira (Vox) abre campaña con el compromiso de "cambiar el rumbo de Andalucía" el 17J

CÁDIZ 30 Abr. (EUROPA PRESS) - El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado este jueves que se presentan a estas elecciones "para traer a Andalucía un poco de sentido común y un cambio de rumbo".

"Queremos que los andaluces sean lo primero y por eso nos presentamos", han añadido en un acto previo al inicio de la campaña electoral en Cádiz acompañado de Ramón Aumesquet, presidente de Vox Cádiz, de Noelia Campos, candidata número 2, y Salvador Pineda, candidato número 3 de la misma lista.

"El próximo día 17 de mayo nos jugamos la defensa de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, del sector de la pesca, para que de una vez por todas no haya políticos que estén poniendo en riesgo su modo de vida", ha añadido Gavira.

El representante de Vox en Andalucía ha afirmado que "nos jugamos tener un gobierno que defienda la prioridad nacional y que los andaluces por fin seamos los primeros y no los últimos".

Del mismo modo ha añadido que nos jugamos "tener un gobierno que se apriete el cintura, que haya menos gasto político y que de esa manera se puedan tener mejores servicios y que haya un mayor gasto social en atención sanitaria, en educación, en dependencia, en discapacidad y en salud mental".

"El próximo día 17 de mayo nos jugamos también recuperar la seguridad y la prosperidad en nuestros barrios y nos jugamos también acabar con esta política de puertas abiertas que colapsan los servicios públicos y que generan miedo, intranquilidad, inseguridad en nuestros barrios, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades de Andalucía" ha añadido.

En relación a la "prioridad nacional" Gavira ha apuntado que "vemos otros partidos políticos que tienen miedo a las dos palabras, a prioridad y a nacional. Pues nosotros lo vamos a repetir. Queremos que los andaluces sean los primeros y que puedan acceder a las ayudas sociales y, por supuesto, también a la ayuda de la vivienda protegida".

El dirigente de Vox en Andalucía ha afirmado que con su partido "de una vez por todas, todos los andaluces, recuperaremos esa prosperidad que tanto los populares en los últimos años como los socialistas en los primeros años de autonomía nos han robado".

"Cuando haya alguna duda, los andaluces primero. Siempre los andaluces primero. Y los servicios públicos que recibimos los andaluces de la Administración Autonómica también serán los primeros", ha concluido.