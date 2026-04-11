Más de 150 profesionales participan en las Jornadas Pediátricas del Colegio de Médicos de Cádiz - COLEGIO DE MÉDICOS DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 profesionales de la atención primaria y hospitalaria, de enfermería, psicología, farmacia y de otras profesiones sanitarias han participado en las Jornadas Pediátricas 2026 del Colegio de Médicos (Comcadiz), que se han clausurado este sábado.

Como balance de esta edición, la coordinadora, Carmen Fidalgo, destacó que "el Colegio de Médicos sigue apostando y tiene un compromiso firme con la formación continuada, tanto de los colegiados como de la ciudadanía. Este año, como reza el lema 'Los primeros pasos para una vida saludable', las Jornadas han estado encaminadas a la prevención, la promoción y la educación en salud, siempre desde un punto de vista práctico".

Según se recoge en una nota, la sesión del viernes de estas jornadas abordó en primer lugar el manejo de la anafilaxia en pediatría, una reacción de hipersensibilidad sistémica grave de inicio rápido y potencialmente mortal, cuya prevalencia en España está en aumento.

Paula Martín-Mora, jefa del servicio de Pediatría del Hospital Punta Europa de Algeciras, consideró como medidas clave para optimizar su manejo y reducir la morbimortalidad asociada que la anafilaxia sea considerada como "un problema de salud pública" y que "se implementen programas que promuevan su reconocimiento y abordaje precoz, así como el uso de nuevas tecnologías y de las nuevas formas de administración de la adrenalina" junto a la importancia que adquiere la formación continuada.

Alfonso Lechuga, endocrinólogo pediátrico del Hospital Puerta del Mar, fue muy claro al referirse a la importancia que la prevención adquiere en endocrinología: "La detección precoz es fundamental", subrayó. Sobre la hiperplasia suprarrenal congénita, ha afirmado que "la confirmación genética es clave ya que define el diagnóstico, el pronóstico y la necesidad de tratamiento".

"Un consumo excesivo, pasivo y altamente estimulante de pantallas --en especial, redes sociales-- se asocia con dificultades en la atención, el aprendizaje y la regulación emocional, especialmente en cerebros aún en desarrollo", ha señalado Julio Rodríguez, biólogo y doctor en Medicina Molecular.

"El desplazamiento de actividades como jugar, la interacción social directa o la lectura -reseñó- se relaciona con peor calidad del sueño, menor rendimiento cognitivo y mayor vulnerabilidad a problemas de salud mental", ha explicado.

Ha señalado que "no se trata de condenar la tecnología, sino de gestionarla estableciendo límites claros, sobre todo de edad, favoreciendo un uso activo y acompañado, y promoviendo una alfabetización digital compatible con el desarrollo cognitivo y emocional".