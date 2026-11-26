Archivo - Papeletas preparadas en un colegio electoral, a 28 de mayo de 2023, en Madrid (España). Hoy, 28M, se celebran en España elecciones municipales en un total de 8.131 ayuntamientos, elecciones autonómicas en 12 comunidades autónomas y en las ciuda - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.500 agentes compondrán el dispositivo de seguridad para la jornada electoral del domingo 29 de noviembre en la provincia de Cádiz. En concreto, habrá 3.063 agentes de Guardia Civil y de Policía Nacional, además de otros 440 agentes de las Policías Locales.

El dispositivo de organización suma otros 650 representantes de la administración en los colegios electorales y 4.851 miembros de mesa (presidentes y vocales) que también forman parte de la logística electoral, como ha detallado la Subdelegación del Gobierno en Cádiz en una nota.

En total, 4.153 empleados públicos, entre efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local y personal de la Administración, se movilizarán en la provincia de Cádiz.

Habrá 1.495 funcionarios de Policía Nacional y 1.568 agentes de la Guardia Civil reforzando la vigilancia de mesas y colegios, la seguridad en centros de votación y recuento, así como en organismos oficiales, sedes de partidos políticos o en lugares susceptibles de acoger grandes concentraciones de personas, como los elegidos por los partidos para celebrar los resultados electorales.

El 27 de noviembre, a las 20,00 horas, comenzará la fase crítica del programa de seguridad para el 29N, diseñada para dar protección a los actos de final de campaña, el día de reflexión y la jornada de votación del domingo, hasta el cierre de los colegios electorales, el traslado de la documentación relacionada con el escrutinio y la finalización de la actividad electoral.

En la provincia de Cádiz la Administración del Estado ha desplegado a 650 representantes en los 573 locales electorales, que conectarán a lo largo de la jornada con el Centro de Recogida de la Información en Madrid y estarán encargados de transmitir la información relacionada con la constitución de las 1.617 mesas, incidencias que se pudieran producir durante la jornada electoral y el envío de los resultados de los escrutinios de cada mesa electoral por medio de dispositivos transmisores de datos.

La Subdelegación del Gobierno ha distribuido a los 45 ayuntamientos de la provincia de Cádiz y a las Juntas Electorales casi 18,76 millones de papeletas de votación, suma de las destinadas al voto de las 11 candidaturas que se presentan por la provincia para el Congreso y de las siete del Senado.

Asimismo, han sido solicitados 58 kits para votos braille para electores con discapacidad visual, que les serán entregados en la mesa electoral que les corresponda.

UN MILLÓN DE VOTANTES

El domingo podrán votar en las elecciones Generales 1.042.214 electores en la provincia de Cádiz. Al censo de votantes en estos comicios se incorporan 50.632 nuevos electores desde las Elecciones a Cortes Generales del 23 de julio de 2023, que en las anteriores votaciones no habían alcanzado la mayoría de edad legal para ejercer su derecho al voto.

En los 45 ayuntamientos de la provincia se vota para nominar a ocho diputados al Congreso y a cuatro representantes gaditanos al Senado a elegir entre las 11 candidaturas al Congreso y las siete al Senado proclamadas para estas elecciones a Cortes Generales.

El censo electoral de las elecciones del 29 de noviembre de 2026 está compuesto por el CER (Censo de los electores españoles residentes en España) y por el CERA (Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero), formado por los españoles y españolas que residen permanentemente en el extranjero y que figuran en el CERA.

Los gaditanos han podido ejercer su derecho al voto por correo, previa solicitud ante la Oficina del Censo. La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral ha remitido de oficio a los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero la documentación electoral necesaria para ejercer su derecho al voto a su dirección de inscripción en el CERA.

Por su parte, los votantes desde el extranjero han podido votar por correo certificado hasta el 26 de noviembre o en las urnas consulares o en embajadas, entre el 21 y el 26 de noviembre.