Millán Alegre (PP) y María Jesús Herencia (Vox), las dos caras nuevas en las delegaciones de la Junta en Cádiz

Archivo - Mercedes Colombo junto a los delegados territoriales de la Junta en el último mandato. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este jueves el nombramiento de diez delegados territoriales en Cádiz, con la incorporación de Millán Alegre, concejal del PP en El Puerto, como delegado territorial Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, y la recuperación, por parte de Vox, de quien ya fuera delegada territorial de Turismo con Ciudadanos, María Jesús Herencia, en la delegación territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Salen del equipo de delegados la hasta ahora delegada de Turismo, Tania Barcelona, y de Justicia, Ana Bertón.

Según recoge la referencia del Consejo difundida por la Junta, Eva Pajares repite como delegada territorial de Sanidad y Consumo, mientras que Inmaculada Olivero sigue al frente de Industria pero con más competencia en una delegación que ahora recoge las áreas de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y de Universidad, Industria, Energía e Innovación.

Por su parte, Francisco José Moreno sigue al frente de la delegación territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, mientras que José Ángel Aparicio hace lo propio al frente de la delegación de Educación. Igualmente, Daniel Sánchez repite en el área de Empleo al frente de la delegación territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, además de incorporar Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.

La delegación territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad continúa en manos de Alfonso Candón, así como Carmen Sánchez en Fomento, delegación a la que se incorpora Juventud y pasa a ser de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y de Fomento y Movilidad. Por su parte, Sostenibilidad y Medio Ambiente siguen siendo para Óscar Curtido.

Una de las caras nuevas en los nombramientos de este jueves por parte del Consejo de Gobierno es Millán Alegre, el concejal portuense que a partir de ahora asume la delegación territorial Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte. Concejal en El Puerto desde el año 2007 actualmente dirigía la Concejalía de Economía y Hacienda.

También se incorpora al equipo de la Junta en las delegaciones territoriales para este mandato María Jesús Herencia como delegada territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. La elegida por Vox para estar al frente de la delegación que le corresponde vuelve así a ser delegada de Turismo en la provincia, cargo que ejerció con Ciudadanos durante el mandato que estuvieron en el gobierno andaluz.