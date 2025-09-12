Montero anuncia que la Zona Franca va a ceder gratuitamente el suelo para el nuevo hospital de Cádiz

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Cádiz este viernes.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Cádiz este viernes.
Publicado: viernes, 12 septiembre 2025 11:47

CÁDIZ 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que se ha dirigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para trasladarle que la Zona Franca de Cádiz va a ceder gratuitamente el suelo donde se puede instalar el nuevo hospital para la capital gaditana.

"Creemos que Cádiz necesita un nuevo hospital y entendemos que el Gobierno de España, una vez más, acude, aún sin tener competencia, a facilitar los servicios públicos en Andalucía. Lo hemos hecho en otras políticas y también en el día de hoy lo hacemos en Cádiz por la sanidad", ha manifestado en declaraciones a los periodistas.

Así, Montero ha afirmado que "la Zona Blanca va a poner a disposición de la Junta de Andalucía una parcela gratuitamente para albergar el hospital" y ha instado al presidente de la Junta a firmar "de inmediato el convenio conjuntamente con el Ayuntamiento para hacerlo posible". "Se acabó que por una razón o por otra nunca se asuma la responsabilidad por parte de la Junta de Andalucía en el tratamiento sanitario que es necesario".

